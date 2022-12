Balogh Boglárka nyíregyházi újságíróról, a National Geographic Magyarország szerzőjéről nemegyszer írtunk már különleges utazásai, fotókiállításai és könyvbemutatói alkalmából.

Most legújabb regényéről beszélgettünk, amelyben Gyöngyi Krisztián kiskunhalasi ökológusnak, Afrika-kutatónak állít emléket.

Az álmot Afrika jelentette

– Futótűzként terjedt 2017 nyarán az internetes portálokon a hír: „Magyar ökológust ölt meg az orrszarvú Ruandában”. Sokan – köztük én is – akkor találkoztak először a 43 éves magyar orrszarvúkutató nevével, holott ő már feleségével, Bedő Orsolyával együtt akkorra Afrika elismert természetvédői közé tartozott. Évek óta szabadúszó újságíróként utazom a világban, a National Geographic Magyarország weboldalán négy hónapon át vezettem Afrikából blogot, ahol zömében törzsekkel, kultúrával, környezetvédelemmel foglalkoztam.

– Nem fért a fejembe, hogyan lehet az, hogy eddig soha nem hallottunk Krisztiánról, hogy senkit nem érdekelt ennek a rendkívüli embernek az életútja, ám a halálával most tele van a magyar sajtó. Megfogadtam, ha a gyászidőszak letelik, felveszem a családdal a kapcsolatot. Végül csak évekkel később, a Covid-járvány alatt kerestem meg Krisztián özvegyét, kezdetben egy riport, később pedig férje halálának 5. évfordulója alkalmából egy kötet ötletével – mondja Boglárka arról, hogyan született meg a könyv.

– „Minden álom csak annyit ér, amennyit elérünk belőle” – ez volt a mottója Krisztiánnak. A fiatal fiúnak – aki egy átlagos kiskunhalasi családba született – ez az álom a könyveknek köszönhetően Afrika lett.

Elismert szakember lett

Állhatatosságának, küzdőszellemének hála pedig nemcsak hogy eljutott a fekete kontinensre, de a mai napig a legelismertebb állat- és természetvédők közt említik a nevét.

Megannyi küzdelem árán jutott el odáig, mire 1999-ben felült arra a bizonyos repülőre, és megérkezett Zimbabwébe. Sikerült kezdetben önkéntesként, később fizetett vadőrként egy időre elhelyezkednie.

A sona törzsbe tartozó katonákkal járta a bozótot, orvvadászok nyomait keresték, a nagyvadakat, valamint a veszélyeztetett fajok előfordulását tanulmányozták. Innentől kezdve pedig nem volt megállás, előbb a tanzániai főiskolán tanult vadvédelmet, a Kenti Egyetem Durrell Természetvédelmi és Ökológiai Intézetében végzett, majd mesterképzésre járt a Norwichi Egyetem alkalmazott ökológia szakán.

Orrszarvú-ökológusként 2011-ben érkezett először Malawiba, és 2012-től haláláig a Liwonde Nemzeti Park orrszarvú-megfigyelő és -kutatási projektjének koordinátoraként minden erejével azért küzdött, hogy életben tartsa a helyi feketeorrszarvú-populációt.

Felesége is vele tartott – ahogy Orsi a beszélgetéseink alkalmával sokszor mosolyogva megjegyezte, ő tolta Krisztián szekerét. Valóban van benne igazság, hiszen a küzdelmes hónapokban ő tartotta férjében a lelket. Egészen Angliáig kellett elmenniük, hogy találkozzanak, a sors fintora, hogy itthon mindössze 20 percre laktak egymástól.

Orsi már az első találkozásukkor megértette, hogy a kapcsolatuknak csak akkor lehet jövője, ha egyszer ő is Krisztiánnal tart majd Afrikába. De ezt egyáltalán nem érezte áldozatnak, a férfi magával ragadó személyiségének, életigenlésének, álmainak, ahogy mindenki, úgy ő is szinte rögtön a hatása alá került. Afrika iránti szeretete pedig már akkor ráragadt, amikor még nem is járt a kontinensen.

Azonnal felvette a ritmust

Az egyetemi, angliai és írországi évek alatt tudatosan készültek mindketten a közös kinti életükre, képezték magukat, könyveket olvastak, afrikai dokumentumfilmeket néztek. Amikor 2011-től elkezdődött az afrikai vadvédő munka, Orsi is azonnal fel tudta venni a ritmust, és a malawiaknak is szükségük volt a lányra, aki vadvédelmi órákat kezdett el oktatni a környező iskolában. Később ő maga is a mentőakciók részese lett, a csapdába esett, vagy jelölésre váró orrszarvúk mellett térdelt, számolta a pulzusukat, vagy épp vízzel locsolta felhevült testüket, míg az állatorvos és Krisztián a rinocéroszt kezelte. Később kislányuk, Estella is beleszeretett a vadonba, a kicsi lány hamarabb látott elefántot, mint macskát.

Kitört a felbőszült óriás

– 2017 júniusában is együtt volt a család, éppen Ruandában, ahol Krisztián az országba visszatelepített rinocéroszok beszoktatásán és a helyi vadőrök kiképzésén dolgozott a terv szerint 3 hónapig. Ott történt a baleset is. A tragédia napján, június 7-én, egy négyfős csapat tagjaként közelítették meg az egyik sebesült orrszarvút. A felbőszült állat azonban kitört, az emberszag irányába rohant, hogy feltérképezze, ki ólálkodik körülötte.

Balogh Boglárka

Fotós: Bedő Orsolya archívuma

– A libasorban elöl haladó vadőr még el tudott ugrani, ám Krisztiánt a hatalmas test fellökte, és a helyszínen belehalt a támadás okozta sérülésekbe. Öt évvel később Orsi készen volt rá, hogy emléket állítson nem mindennapi férjének. Ahogy mondta:

„Krisztiánnak hatalmas vágya volt, hogy kislányuknak megmutathassa az érintetlen vadont. Nagyon bízom benne, hogy idővel teljesíthetem ezt a kívánságát, és mire visszatérünk Afrikába, lesz még mire rácsodálkozni a lányomnak.”

– Többek között ezért született meg ez a könyv. Egy példaértékűen elhivatott, szenvedélyes, az igazságért mindig kiálló ember portréján, életművén keresztül talán ráirányíthatjuk a figyelmet arra is, hogy a természet- és állatvédelem nem egyszerűen egy divatos téma. A föld forrásai végesek, a jövőnket éljük fel az elpazarlásukkal – fejezte be Boglárka.

A könyv nyíregyházi bemutatója december 13-án 18 órakor kezdődik a Vasutas Művelődési Házban (Toldi utca 23.).

