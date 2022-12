Mikulás a levegőben? Azon már meg se lepődnénk. Na de Mikulás a víz alatt?! Alighanem sokaknak elkerekedett a szeme az elmúlt hétvégének szombatján és vasárnapján, amikor a Nyíregyházi Állatpark Ócenáriumában, a trópusi korallvilág színpompás halai és fájdalmas harapású homokpadi tigriscápái között egyszer csak megjelent a vízben lebegve egy piros ruhás alak. A ruházatából azonnal egyértelművé vált, hogy az ott nem más, mint egy bohóckodó, integető, grimaszokat vágó búvár Mikulás.

Önként vállalták

Reméljük, hogy a gyerekek, akik akkor szemtanúi voltak a víz alatt folyó eseményeknek, most nem olvassák cikkünket. Szeretnénk ugyanis lerántani a leplet az igazságról: a víz alatt egyik napon sem az igazi ajándékhozót láthatta a közönség. Mit is keresett volna a szánja és 9 rénszarvasa nélkül az állatpark 500 ezer literes akváriumában? A Sóstó-zoo Nagy Mikulás-kaland elnevezésű rendezvényének egyik attrakciója volt csupán, aminek az értékéből mindez aligha von le valamit is. A remekbe szabott performance két önkéntes búvár, Dura Sándor és Kristóf József teljesítménye volt. A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület két tagja vállalta, hogy felváltva bohóckodik – bocsánat – Mikuláskodik a gyerekek nagy nagy örömére.

– Szerelmesei vagyunk a merülésnek, éppen ezért önkéntesként – hiszen a speciális mentési feladatok is karitatív munkák – igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy víz alá merülhessünk – árulta el lapunknak a páros egyik tagja, Kristóf József. – Ezért is vállaltuk el Révészné Petró Zsuzsa kérésére azonnal a megbízatást. Nekünk tehát ez ajándék volt, és mi is szerettük volna egy kis mókázással megajándékozni a gyerekeket. A hétvége mindkét napján merültünk, az egyikünk mindig a biztosító szerepét töltötte be, másikunk pedig belebújt a Mikulás jelmezébe. Bárhol is legyünk a víz alatt, a veszély mindig ott ólálkodhat körülöttünk. Természetesen bármikor bekövetkezhet baleset, de ha kellő körültekintéssel, a megfelelő előírásokat betartva járunk el, nem lehet baj. Egyikünk mindig figyelte a vízi élőlények mozgását, nehogy akadályozzanak bennünket a munkában, neki kellett elűznie az esetlegesen kíváncsiskodó kedvű cápákat – tudtuk meg.

Összesen egy-egy órán át tartott a merülés, ennyi időn át gond nélkül képesek a koncentrációra, illetve biztosak lehettek benne, hogy eddig bőségesen kitart a palackjukban az oxigén.

Búborékfújó Miklós

– A szervezők a fantáziánkra bízták, hogy mivel töltjük ki a rendelkezésünkre álló időt. Csináltunk mindenfélét, a közönség reakciójából pedig láttuk, mire a legvevőbbek. Én például egyszer az ölembe ültettem a biztosítómat, ahogy a Mikulás szokta a gyerekeket. Amikor pedig váratlanul buborékokat kezdtem kifújni, olyan gyorsan történt minden, hogy a gyerekek kicsit megrettentek. Azt hitték a buborék-gömbök áttörnek az akvárium falán – folytatta Kristóf József.

Kicsit aggódtak, hogy probléma lesz a külön erre az alkalomra – Cordura PU anyagból – varrt ruhával. – Szerencsére a pocak vattatömése semmiféle gondot nem okozott, a sapka is a helyén maradt a víz alatt, csak a szakáll jelentett némi kihívást, mert fellebegve az arcunk elé gyakran zavart bennünket a kilátásban – nyilatkozta a sokféle mentésben helytálló, de ilyen szituációban korábban soha nem keveredett búvár.

MJ