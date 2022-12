Az egyesület kiemeli, hogy a madárszámlálás ezután heti egy-egy napon egészen 2023. február 28-ig folytatódik. Az akció célja, hogy bevonják az embereket a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő, "közösségi tudomány" jellegű adatgyűjtésbe.

Az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért című pályázat keretében támogatott Nagy téli madárles csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A téli akció mellett lesz egy, a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales.

Azoknak, akik csatlakoznak a programhoz, nincs más teendőjük, mint megfigyelni a madáretetőn és környékén megjelenő madarakat 30 percen át, majd megfigyeléseiket beküldeni.

Az MME hangsúlyozza, hogy az adatok akkor a legértékesebbek, ha a számlálók minél több héten, hetente egyszer, lehetőleg mindig ugyanazon a napon, és a délelőtt során veszik számba a madarakat. Részletek a https://www.mme.hu/teli-madarles oldalon találhatók.

Az adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében az MME kidolgozta a rigófélék tudományos családnevét viselő, Android és iOS rendszeren is elérhető, Turdus nevű mobiltelefonos appot is. Az alkalmazás azonnal rögzíti a bevitt adatokat, az eltelt idő mérésével segít tartani a 30 perces időtartamot, de segítséget nyújt a fajok meghatározásában is, a számlálás végén pedig összesíti az adatokat.

KM