Több mint száz év telt el azóta, hogy francia államelnök először választott egy Peugeot-t hivatalos járműveként. Egy államfő hivatalos gépkocsijának kiválasztásakor tucatnyi szempontot kell figyelembe venni, és ezek csak részben egyeznek meg az átlagos autóvásárlók döntéseit irányító megfontolásokkal. Fontos a biztonság, a fedélzeti információs rendszerek, és persze a presztízs, ám ezeket egészen más dimenziók mentén elemzik az olyan automobilok esetében, amelyek a francia trikolort viselik.

Peugeot 604 Landaulet

Forrás: Peugeot

Az első francia államférfi, akit Peugeot szállított hivatalos útjain, Alexandre Millerand volt, aki 1920. szeptember 23-án vette át elődjétől, Paul Deschanel-től a Harmadik Köztársaság elnöki tisztét. Millerand, aki 1899 óta szolgált miniszterként különböző kormányok alatt, elnöki megbízatását közvetlenül megelőzően pedig Franciaország miniszterelnökeként szolgált, valamikor 1921-ben ült be a Peugeot frissen bemutatott zászlóshajójába, az impozáns Type 156 szedánba.

Peugeot 607 Paladine

Forrás: Peugeot

A 4,8 méter hosszú Type 156-ost ideális elnöki autóvá tette hatalmas, 3670 mm-es tengelytávja, illetve az új generációs, soros hathengeres, 6,0 literes erőforrás akkoriban lenyűgözőnek számító, 25 lóerős teljesítménye. A számtalan, rendelkezésre álló karosszériaváltozat közül Millerand csapata a torpedót, azaz a vászontetős limuzint választotta, ahogy az annak idején a reprezentációs célú automobiloknál megszokott volt.

Ez elvileg leegyszerűsítette volna az anarchista Gustave Bouvet dolgát, amikor 2022. július 14-én, a Bastille-napi felvonulás alkalmával merényletet kísérelt meg Millerand ellen. Az elnöki rezidencia közelében várakozó támadó azonban összekeverte az autókat, és a rendőrfőnök kocsijára lőtt rá. Millerand nyitott autóját azonnal körbevette az elnök díszőrsége, a rendőrök pedig elfogták a fiatalembert, egy füst alatt megmentve őt a lincselésére készülő tömeg haragjától.

PEUGEOT 5008

Forrás: Peugeot

Giscard d'Estaing-től kezdődően a Peugeot a francia elnöki hivatal állandó beszállítójává vált. A sorban következő államfők, François Mitterrand, Jacques Chirac, majd Nicolas Sarkozy egyaránt a Peugeot aktuális zászlóshajójával utazott, illetve fogadta hivatalos látogatóit.

Mitterrand páncélozott Peugeot 605-ösében Mihail Gorbacsov és II. János Pál pápa is utazott; a francia Labbé manufaktúra által megnyújtott és átépített autó 170 lóerős motorjának nem volt könnyű dolga, hiszen a páncélozott limuzin pontosan egy tonnával nyomott többet, mint az alapmodell.

A Peugeot 1999-ben vezette be a 605 utódját, a Peugeot 607 limuzint, és amint az új luxusmodell megjelent, Jacques Chirac stábja azonnal rendelt belőlük az elnöki flottába. Szintén a Peugeot 607 szolgált a hivatalt Chirac után elfoglaló Nicolas Sarkozy beiktatási autójának alapjául. Az új elnök hivatala pompás körítést szeretett volna adni az ünnepségnek, ezért olyan felvonulási járművet kerestek, amely az Ötödik Köztársaság megújulását, a modern idők érkezését jelképezi. Így került a képbe a Peugeot 607 Paladine, egy ötméteres Landaulet, amelyet a Heuliez épített.

Az elmúlt közel száz évből számos elnöki limuzin, így Millerand Type 156-osa, Giscard d'Estaing nyújtott 604-ese és Mitterrand Peugeot 605-öse is a Musée de l'Aventure Peugeot lakója. Ma még nem tudni, hogy ugyanez a sors vár-e Emmanuel Macron 2017-ben épített Peugeot 5008-asára?

