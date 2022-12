Valamikor az ezredforduló környékén Lengyelországban a nők színes sálakkal, kendőkkel dobták fel sötét színű télikabátjaikat. Mintha lázadtak volna az évszak komorsága, a hideg, a szürkeség ellen. S ha valaki veszi a fáradtságot, és végigsétál az utcán, tapasztalhatja, hogy azóta sem és nálunk sem jobb a helyzet. A téllel mintha hátat fordítanánk a napsütésnek, a virágoskertek színkavalkádjának, ugyanis szinte kizárólag a sötét színek dominanciája fedezhető fel, legalábbis ami a ruházatunkat, de leginkább a kabátjainkat illeti.



Fontos a színtípus



– A legtöbben feketét viselnek, hiszen karcsúsít, és passzol mindenhez – vagyis ezt gondolják sokan, sajnos helytelenül. A fekete ugyanis nem áll mindenkinek jól, a világos vagy a meleg színtípusba tartozókat kifejezetten öregíti. Ők a lakosság legalább felét teszik ki. Azt, hogy ki milyen színtípusba tartozik, a bőr, a szem, a haj színe, valamint ezek kontrasztja határozza meg. Aztán a szürke, barna, sötétkék, esetleg sötétzöld színek tűnnek fel a fekete mellett. Persze látni világosabb árnyalatokat is, főleg a bézs, a vajszín és a fehér a nyerő, elsősorban azok körében, akik követik az aktuális trendeket – magyarázta Piszár Tünde stíluskommunikátor.

A személyi stylist kifejtette: élénk színek, mint a piros, narancs, fűzöld, királykék, citromsárga vagy színes mintás darabok csak elvétve törik meg egy-egy utca szürke látképét. Pedig ebben az időszakban lenne a leginkább szükség a színek erejére.

– A színpszichológia szerint ugyanis bizonyos színek, a kék, a sárga, a lila vagy a zöld jótékonyan hatnak a szorongásainkra, oldják a depresszív állapotokat, csökkentik a melankóliát. Szerencsére az aktuális divattrend merészen nyúlt a színekhez, és a télikabátokat sem hagyta ki a sorból. Így aki ezen a télen a színekre szavaz, nemcsak a vidámságot választja, hanem divatos is lesz; a lila, a fukszia és a zöld valamennyi árnyalata trendi – árulta el a szakember.

A kabátnak a téli öltözék leghangsúlyosabb darabjának kellene lennie, hiszen bárhova megyünk, ezt pillantják meg rajtunk elsőként. Éppen ezért fontos, hogy jól válasszunk.



Meleg és csinos



– A megfelelő szín mellett javasolt figyelmet szentelni a ruhadarab fazonjának is, ugyanis a jó télikabát nem csak meleg, csinos is – mutatott rá Piszár Tünde.

– Ehhez érdemes tisztában lenni a testalkatunkkal. A klasszikus, karcsúsított darabok szinte valamennyi formán jól mutatnak. Akik deréktájon erősebbek, kerüljék az öves változatot, a dús keblű hölgyek pedig inkább a hajtóka nélküli, egyenes szabást válasszák. A magasság is döntő a megfelelő darab kiválasztásakor: 160 centi alatt ne érjen a kabát a térd alá, mert összenyom. A „pufi kabátok” az idén is divatosak, azonban hosszú, lábszárközépig érő fazonban, ami főként a magas, vékony nőknek előnyös – sorolta Piszár Tünde stíluskommunikátor.

Zárásként megjegyezte: télikabátot hosszú évekre vásárolunk, így a kiváló minőség még a magasabb ár ellenére is garantálja az élettartamot. Ráadásul, ha a választott ruhadarab stílusa klasszikus, valamint megfelelően ápoljuk, ­valóban hosszú ideig szolgál majd, és lesz a téli meg­jelenésünk koronája.

KM