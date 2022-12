A horgászat iránti szenvedély többféleképpen is kialakulhat. A legtöbben még gyermekkorukban az édesapjuknak, a nagyapjuknak köszönhetően ismerkedtek meg ezzel a hobbival, azonban találkozni olyanokkal is, akik az udvarlás révén kerültek közel a természethez és a halak csodálatos világához. Ez utóbbiak táborába tartozik a Vásárosnaményban élő Tolvaj Gyula is, akivel a vasmegyeri horgásztónál találkoztunk december elején egy Mikulás-naphoz kötődő versenyen.

Főleg pontyozni szeretnek

– A kedvesem vetette fel, hogy mi lenne, ha részt vennénk ezen a megmérettetésen mind a ketten, ugyanis nagyon szeretünk horgászni. A Pecamánia Roadshow rendezvényein még sohasem indultunk el, most vagyunk először egy ilyen versenyen.

– A tavat jól ismerjük, hiszen máskor is eljöttünk már ide Naményból. Igaz, ma korábban kellett kelnünk, de nem bántuk meg, a december ellenére aránylag tűrhető az időjárás – mondta érdeklődésünkre Tolvaj Gyula. – A legtöbbször Namény környékén az élő Tiszánál szoktunk horgászni, általában pontyozni szeretünk, a ragadozó halak hidegen hagynak bennünket. Van csónakunk is, azzal járjuk a környéket. A leggyakrabban a jándi Tisza-partig szoktunk felmenni a motoros csónakkal.

Mint hallhattuk, Tolvaj Gyula párja, Kovács Nikolett ötlete volt a versenyzés. Meg is kérdeztük tőle: ennyire szeret horgászni?

Együtt a tóparton

– Nagyon! Gyulát is én tanítottam meg a horgászat titkaira. Korábban nem pecázott, csak amikor összekerültünk. Egyszer-kétszer eljött velem és édesapámmal horgászni, s megkedvelte, megtetszett neki, azóta már szenvedélyes, fanatikus horgász lett. Én is vásárosnaményi vagyok, az édesapámmal sokat horgásztam, a legtöbbször a szabolcsveresmarti tóhoz mentünk együtt, illetve apu sokat járt a Tiszára is.

– Egyébként én sem gyermekkoromban, hanem huszonévesen szerettem meg a horgászatot. Nagy élményt jelent a számomra, amikor kifogok egy-egy halat. A legnagyobb halaim eddig 2-3 kilogrammos pontyok voltak, fogtam belőlük Szabolcsveresmarton és a Tiszában is.

Tolvaj Gyula is elárulta, mit szeret leginkább a horgászatban.

– A nyugalom az, ami a leginkább megfogott. Főleg a Tiszánál érezni a csendet, a békességet, a folyónál nincs annyi ember, mint egy tónál. Igazi kikapcsolódást nyújt a hétköznapok után. Szeretem a nagyobb tavakat is, mert ott sincs olyan nagy zsúfoltság, jobban elférnek a horgászok.

– Most ezen a viadalon én vagyok a versenyző, a kedvesem pedig a segítő. Szeretnénk majd egyszer Maconkán is horgászni, talán jövőre eljutunk oda több napra. Általában sátrat verünk fel, ha valahol több napig horgászunk. Bírom az éjszakázást, a párom már inkább lepihen az esti órákban. Jókat tud aludni a sátorban kint a természetben. Én nem sokat alszom, a horgászat izgalma ébren tart. Ha el is szunyókálok, a kapásjelző hangja felriaszt.

Amíg a Tisza be nem fagy...

– Remélem, nem ér még véget számunkra a mai nappal az idei horgászszezon, ugyanis amíg a Tisza be nem fagy, addig horgászni is tudunk. A csónakot már felvittük, csak partról horgászunk, de annak is megvan a varázsa. Bár a víz már hideg, de keszegezni még érdemes, általában 1-1,5 kilogrammos dévérkeszeget fogunk. Most ismerkedünk a pergetés módszerével is, de nem volt még sikerélményünk – tette hozzá Tolvaj Gyula.