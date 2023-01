A díjakat Holik Emőke, a Móricz Zsigmond Színház értékesítési vezetője vette át. A Marketing Diamond List-en az elmúlt 3 év eredményei alapján a nyíregyházi teátrum a 2. helyen áll 13 Gyémánt díjjal. 2019-ben a színház további 5 Gyémánt díjat kapott, és akkor elnyerte a fődíjat is, az Év marketingaktív vállalkozása lett, 2020-ban pedig a Lounge Group-különdíjat is megkapta a pályázatok kiemelkedő minőségéért. A díjakkal együtt jár a „marketinggyémánt” elektronikus védjegy is, amit a színház a kommunikációs tevékenysége során használhat.

A teátrum Marketing Gyémánt díjban részesült

Márkaépítés kategóriában (Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér, illetve Bencs-villa)

Eseményalapú aktivációk kategóriában (21. VIDOR Fesztivál, illetve a színház zenés szilveszteri gálaműsora a Duna Televízión )

Online felületen futó kampányok kategóriában (a színház online felületen futó kampányai)

Produkciós és nyomdai gyártások kategóriában (a színház és az általa szervezett rendezvények marketing-anyagai)