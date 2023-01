A nyíregyházi Alvégesi Nyugdíjas Egyesület „Jázmin Tánccsoport”-ja 2018 őszén alakult hat fővel.

Főbb célunk, a saját egyesületünk műsorainak színesebbé tétele volt. Szlogenünk: a tánc az egészséges élet főbb mozgató rugója, akár idősebb korban is. Első táncunk a „Zorba”, amit a pótszilveszteren már be is mutattunk. Ezt követően az „Ének az esőben” koreográfiát láthatta a közönség, melyet már a felkérések alkalmából (Idősek otthona), valamint a Városi „KI MIT TUD”-on külön díjjal jutalmaztak. Következett a chalstone betanulása. Sajnos a COVID járvány miatt karcsúra sikerült a produkció, de a kitartás meghozta gyümölcsét.

A Városi KI MIT TUD-on (2019. október 10-én) bronz fokozatot kaptunk. Ezt követték a felkérések sorozata: a városi rendezvényekre, Nagyatádra, különböző falunapokra, fesztiválokra. A nagy áttörést a „Mambó” hozta meg, ugyanis az „ABIGÉL” Országos Minősítő versenyen „Arany minősítés”-t értünk el 2022-ben. A tánccsoport átlagos életkora 73 év, de a lelkesedés a töretlen. Szeretnénk még sokat, sokszor szórakoztatni úgy az egyesületünk tagjait, mint a minket felkérő szervezeteket.

A vezetőség