Ahogy arról a Szabolcs Online-on már beszámoltunk, szlovákiai és a lengyelországi sípályák is várják a magyar kirándulókat, igaz, több helyen még csak a hóágyúk segítségével varázsoltak havat a lesiklópályákra. Azon szerencsések, akik az iskolai téli szünet végéig éltek a lehetőséggel, meglepve tapasztalhatták, hogy akár a sípályákon, akár Zakopane sétálóutcájában ritkább volt a lengyel, mint a magyar szó.

– Ahol tudnak, hóágyúznak a legnépszerűbb síparadicsomokban, de a tapasztalt síelők jól tudják, ezek a pályák nem olyan minőségűek, mintha természetes hó esne – árulta el lapunknak Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda vezetője.

Jó minőségűek a pályák

Hozzátette: az utazók arról számoltak be, hogy az osztrák hegycsúcsokon is négy fok körül alakult a hőmérséklet, a településeken pedig 10 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, szóval nem a legideálisabb az időjárás a síeléshez.

– Akik igazán szeretik ezt a sportot, felkeresik a hóágyúzott pályákat, és bár most kisebb a választék, a sport szerelmesei találnak magukat helyet. A legjobb pályák Franciaországban és Olaszországban vannak, de sokan választják Ausztriát is, ahol szintén jó minőségű sípályákkal fogadják az utazókat. A szlovák és lengyel pályák esetében kicsit nagyobb odafigyelésre, előzetes tájékozódásra van szükség, mert a hóágyúzásra sem mindig van lehetőségük.

– A legnépszerűbb utak 5-6 naposak, a legtöbben ezeket választják, és a jelenlegi helyzetben inkább a gyakorlottabb síelők keresik fel a pályákat, nem pedig azok, akik oktatásra szorulnak, vagy éppen most szeretnék elsajátítani a síelés fortélyai. Ha erős tél lenne, más lenne a helyzet – tudtuk meg Bicsérdy Ritától, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy biztosítás nélkül senki ne induljon el síelni, mert egy esetleges balesetnél a helikopteres mentés akár milliókba is kerülhet. A biztosítások közül ráadásul már olyan is van, ami a másnak okozott kárt fedezi.

Helyben drága a síoktatás

– Lengyelországba szervezünk síutakat, méghozzá a legnépszerűbb sípályarendszerhez. Itt is meleg az idő, ám a rendszer annyira modern, hogy a december közepi fagyok és az akkor esett hó felhasználásával kiváló minőségű pályát alakítottak ki a hóágyúkkal – ezt már Dallos Sándor, a Vidám Delfin Utazási Iroda ügyvezetője mondta lapunknak.

Kiemelte: a meleg idő ellenére hódolhatnak az emberek a síelés örömének, ám a pályákon kívül minden más terület, az utak hómentesek.

– A hosszú téli szünet miatt pillanatok alatt megteltek a turnusaink, és teljes kapacitással utaztatunk. az öt vagy hatnapos turnusokat nagyon kedvelik az emberek, ráadásul nemcsak a gyakorlott síelőket fogadjuk. A teljesen kezdőknek ingyenes oktatást biztosítunk, valószínűleg ezért is jelentkeztek hozzánk ilyen sokan. A lengyel sípályán egy kezdőnek mintegy 15 ezer forintba kerülne az egyórás foglalkozás, ráadásul mindezt lengyelül, jó esetben angolul tartják.

– Mi három napig magyarul, reggeltől estig foglalkozunk az emberekig, akik a teljesen kezdő szinttől eljuthatnak addig, hogy biztonságosan csúszhatnak le a pályarendszer kék szakaszain – részletezte az ügyvezető.

Biztosítás nélkül nem utaznak

A síelés szerelmese a nyíregyházi Molnár András is, aki több éves kihagyás után az aktuális szezonban szeretné újra megtapasztalni a lesiklás örömét.

– Az elmúlt évek viszontagságai, különösen a járványhelyzet miatt nem voltunk síelni a feleségemmel. A gyermekeim már nagy korúak, őket nem ragadta el a síelés varázsa, ezért nem volt fontos a szünidőre tervezni az utat. A sok jelentkező miatt nehéz is lett volna szabad helyet találni, ezért a jövő héten indulunk. Némiképp aggaszt az enyhe időjárás, ám az utazási iroda megnyugtatott: a lengyel pályák alkalmasak a síelésre. Öt napra utazunk a feleségemmel, és mivel évek óta nem csatoltuk fel a lécet, egy pár órás oktatáson is szeretnénk részt venni.

– Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetben ez a felelős döntés a magunk és mások biztonsága érdekében is, hiszen nemrég olvastam egy balesetről, amit pont egy magyar okozott. Ahogy az elmúlt években, úgy most is kötöttünk biztosítást. Bár nem tervezzük összetörni magunkat, az ördög nem alszik, és nem szeretnénk súlyos százezreket költeni, ha mégis bekövetkezne a baj. Annyi biztos, hogy teljesen más lesz az utazás hangulata, ugyanis a jövő hétre is enyhe időt jósolnak a szakemberek – mesélte Molnár András.