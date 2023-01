Az előadókról, a helyszínről és a témákról dr. Szabó Tamás, a rádió elnöke nyilatkozott. Elmondta, a lelkigyakorlat ötlete onnan indult, hogy az embereknek szükségük találkozásokra.

– Állandóan hallom a Mária Rádiós családban, hogy milyen jó volt együtt zarándokolni, vagy elvonulni. S legyenek ilyen alkalmak. Biztos ezért kaptunk (szerintem a Szentlélektől) egy ideát: tartsunk rendszeresen, akár havonta lelkigyakorlatokat. 2023-ban szinte minden hónapban lesz lelkigyakorlat Balatonalmádiban (Ciszter Rekreációs Központban), amit AlmáDialogusnak neveztünk el. Látjuk is, hogy van rá igény, hiszen a januári alkalomra már be is teltek a helyek mindössze néhány nap alatt – tette hozzá dr. Szabó Tamás. Felsorolta a lelki vezetőket is: január végén Hofher József jezsuita, februárban Schindler Mátyás bajai plébános, márciusban Bese Gergő atya, áprilisban Papp Miklós gk. atya, májusban Gáncs Péter evangélikus püspök, júniusban Farkas István (Lupus) piarista, szeptemberben Kocsis Fülöp gk. metropolita, októberben Steinbach József református püspök, novemberben Székely János rk. püspök, decemberbe Varga László rk. püspök tart lelkigyakorlatot.

– Az egész dialógus Almádiban a békéről fog szólni: béke önmagunkkal, környezetünkkel, a teremtett világgal és béke Istennel. S ha igazolódik, hogy ez sem emberi mű, ahogy a Mária Rádió sem az, akkor minden évben megszervezi mindezt a Mária Rádió. Mert ennek révén is alapvető feladatunkat teljesítjük, hogy terjedjen Isten szava. Szeretettel hívunk mindenkit, tartsanak velünk valamelyik lelkigyakorlaton – invitált a rádió elnöke.

A havi témát és előadókat ide kattintva lehet megtekinteni, vagy a Mária Rádió honlapjának főoldalán megtalálható.

Forrás: Mária Rádió