Jól ismeri a Nyíregyháza környéki bojlis tavakat a 15 esztendős Tisza Balázs, de a szívének ugyanolyan kedves lakóhelyének, Máriapócsnak is a horgásztava, igaz, abban nincsenek kapitális pontyok. Az elmúlt év decemberében a sok-sok verseny után úgy gondolta, kikapcsolódásként, lazításként horgászik egyet az otthoni tónál.

– A lakóhelyemhez közel van a horgásztó, sokat járok oda, váltottam éves engedélyt is. Bár a bojlis tavak a kedvenceim, de arra gondoltam, a decemberi hidegben örömet szerez majd az 1-2 kilogrammos pontyok megfogása is a négy órásra tervezett rapid peca keretében - mesélte érdeklődésünkre Tisza Balázs. - Nem riasztott vissza sem az, hogy hideg volt akkor már a víz, de az sem, hogy aznap éppen havazott.

– Saját készítésű etetőanyaggal és csalival horgásztam. Az etetőanyagba kevertem 2 mm-es aquapelletet is, míg a csali áfonyás és sárgadinnye ízesítésű volt. A tó nem egyenletes mélységű, vannak sekélyebb és mélyebb részek, illetve van, ahol akadókkal kell számolni. Azon a decemberi napon a mélyebb részen ültem le horgászni. Jó volt a tó vízállása, köszönhetően Szluk Gábor tógazdának, nyáron ugyanis a szárazság ezt a tavat is fenyegette. A horgászatot dél körül kezdtem el, s úgy terveztem, sötétedésig, 16 óráig maradok. Ez idő alatt harmincegy darab pontyot fogtam, a legkisebb fél kilogramm, a legnagyobb 4,5 kilogrammot mutatott mérlegeléskor. Jól szórakoztam, remek kikapcsolódás volt. Természetesen mindegyik visszakerült a vízbe - mesélte a középiskolás diák, aki számos versenyen vett részt 2022-ben.

Ebben az évben növelni szeretné a serlegek és az érmek számát a fiatal horgász

Fotós: Tisza Balázs archívuma

– Az U25-ös országos bajnokságon is elindult, amit Maconkán rendeztek meg. A szektorában első lett, az összetettben pedig a második, ráadásul a legnagyobb ponty, a ,,big fish" is az ő nevéhez kötődött, a ponty ugyanis 20,50 kilogramm volt. Nemcsak az jelentette az élményt, hogy első ízben horgászhatott Maconkán, hanem az is, hogy élete eddigi legnagyobb halát is ott fogta meg. Sajnos, az örömbe egy kis üröm is vegyült, mert hiába akasztotta a meg 70 kilogrammos harcsát, ebbe a versenybe csak a békés halakat számították be.

– Úgy érzem, összességében jó évet zártam tavaly. Az U25-ös országos bajnokságon az idén is el szeretnék indulni, valamint szeretném kipróbálni magam egy horvátországi versenyen is – tette hozzá Tisza Balázs.

MML