Újabban ismét „divat” lett szidni a magyar filmeket – főleg, ha ingoványos politikai terepre tévednek –, azt azonban nehéz lenne elvitatni, hogy a hazai filmgyártás töri magát, és az ezredforduló óta minden erejével igyekszik kiszolgálni azt a közönséget, amely Zukor Adolf szavaival élve „sohasem téved”. Erre erősített rá tavaly a mátészalkai Adolph Zukor Nemzetközi Filmfesztiválon Fonyódi Tibor, a Nemzeti Film­intézet (NFI) forgatókönyv-fejlesztési igazgatója.

Annyi pénz itthon nincs

Nem készülhet ma film olyan forgatókönyvből, amit ő nem látott. De milyen is legyen egy jó forgatókönyv? – boncolgatta közönségével tavaly. E fontos kérdésre nem könnyű válaszolni, működő recept ugyanis soha nem készült a biztos sikerre, még Amerikában sem. Pedig sokak szemében a világot uraló hol­lywoodi filmgyártás a minta, ugyanakkor annyi pénz nálunk sohasem lesz, amennyi a tengerentúl csupán „low budgetnek”, azaz alacsony költségvetésnek számít. Mert miközben mi itthon az egymilliárdos forgatásra felhördülünk, ugyanennyiből (alig 3 millió dollárból) jó, ha néhány vezető színészt kifizetnek egy sorozatepizód után.

Mindent összevetve mintegy 50 produkció áll fejlesztés és gyártás-előkészítés alatt mostanság, és újra nagy igény mutatkozik a történelmi játékfilmek iránt. Nem véletlenül, forgatókönyv­íróként, történelmi regények szerzőjeként Fonyódi Tibornak is kedvenc műfaja ez.

– Andrew Vajna idejében sajnos nem volt favorizált a túl drága történelmi tematika, ma akkor nem az, ha megmarad a provinciális történetmesélés szintjén – világított rá a szakember. Magyarra lefordítva, olyan termékeket várnak, amelyek nemzetközi piacon is eladhatók, ott is érdekesek. Lehet szó benne Mátyás királyról, de olyan izgalmas kalandfilmbe csomagolva, ahol a történelem csak a kulisszákat adja. Mint megtudtuk, gyengíti egy történet esélyeit az elbírálásnál, ha több hasonló sztori is fut egyszerre. Amikor három Toldi-film kosárba került, végül egyik se nyert, ahogy egy 1956-os tematika se kaphat zöld utat addig, amíg egy másik fejlesztés alatt áll, és annak el nem dől a sorsa. Két kézzel kapnának a romantikus komédiák után, ha egy is elérné a döntnökök ingerküszöbét. Kevesen képesek ilyesmire, mert nehéz műfaj, talán, ha egyet fejlesztenek mostanság. Pedig az elmúlt 20-22 évben a hazai íróképzésből ötezer alkotónak papírja is van arról, hogy forgatókönyvíró.

Mellé lehet nyúlni

Fonyódi Tibor szerint mindössze 20 ember van, aki olyan színvonalon tud megírni egy első verziót, hogy az nemzetközi szinten is leforgatható lenne. Illetve olykor még ők is nagyon mellé tudnak nyúlni. Igaz, ami igaz, Hemingway is megmondta: „The first draft of anything is shit.” Azaz finoman szólva az első mindig hulladék. Így lett a 10 részes Hunyadi sorozatnak 9 verziója, a Pesti balhét sajnos félkész könyvből forgatták, és még az Origo Filmstúdió Tony Curtisről szóló fejlesztését is visszadobták.

Lesznek nagy meglepetések

– Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a képzésre, és még ha kreativitást nem is lehet oktatni, szemléletre nevelni kell. Nagy szükség lenne olyanokra, akik kitűnően adaptálnak, mert tudják, hogy a jó adaptáció nem zanzásítás. A 150 milliós európai filmtortából nagy szelet lehetne a mienk. Emelnünk kell a koprodukciós tartalmak számát (a háború ebbe is beleszólt, lengyel partner lépett vissza miatta). Nagyobb figyelmet kellene fordítani a filmszínészképzésre, több showrunnerre (sorozatkreátorra) és vezető íróra volna szükség. Persze próbálkozás bőven van: 2020-ban 105 tévéfilm- és 130 sorozatpályázat érkezett két hónap alatt, ám az anyagok minősége kritikán aluli volt, jó, ha 4-5 pályamű fennmaradt a rostán. Ezzel szemben a gyártás magyar szakembergárdája nemzetközi színvonalú munkára képes, 2021-ben 230 milliárdot termeltek, idén pedig ennek a közel duplája realizálható. Amíg egy átlagos film eddig maximum 100 millió forintból készülhetett, most mi ezt a keretet 120 millióra fogjuk emelni – ígérte Fonyódi Tibor, aki szerint a készülő Hadik sorozatra (ilyen film a 80 huszár óta nem készült, Steve Dent az akciórendezője), a Most vagy soha!, az 1242 – A nyugat kapujában című filmekre, Fésős András apa-fiú drámájára, Bartis Attila A séta című munkájára vagy Bernáth Szilárd Larryjére érdemes lesz vagy már érdemes odafigyelni.

MJ