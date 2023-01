Miért gondoljuk, hogy az újévi fogadalmak kizárólag az életmódbeli viselkedések megváltoztatásáról, a rossz szokások felhagyásáról szólnak? Tettük fel a kérdést annak kapcsán, hogy a következő napokban milliónyi újévi fogadalom születik meg és talán ugyanennyi esik kútba néhány hét alatt.

– A fizikai változás objektív és mérhető. Számszerűsíteni lehet, hogy mennyi súlyfelesleget akar leadni a fogyókúrázó, mennyivel több időt szeretne együtt tölteni gyerekeivel az elfoglalt szülő, és a célok eléréséhez praktikus lépéseket lehet hozzárendelni, ezért inkább fizikai dolgokat fogaduk meg (fogyókúra, dohányzásról leszokás, rendszeres sportolás, kevesebb internet), mintsem elvont dolgokat. Sokkal nehezebb meghatározni például azt, hogyan legyen valaki kedves a párjával, türelmes a munkahelyén vagy ne mondjon elhamarkodott véleményt a kommentfalon. Ezekhez a változásokhoz bonyolult lépéseket kell tenni és kevésbé „látványos” az eredmény, éppen azért nem sokan fogadnak meg ilyen dolgokat, pedig hasznos lenne a lelki-szellemi megújulással, az emberi konfliktusok feloldásával is foglalkozni – válaszolta kérdésünkre Tullner Gabriella szakpszichológus. S hozzátette: az emberek általában olyas valamit fogadnak meg, amit régóta tolnak maguk előtt, egy komoly problémától akarnak megszabadulni.

Új év, új lehetőségek

– Az év elején mindenki úgy érzi, hogy ereje teljében van új dolgokat elkezdeni. Az új év új lehetőségeket rejt soha nem tervezett célok megfogalmazásához. Ez így van rendjén, hiszen periodikusan kell egy olyan időszak, ami pszichésen is lendületet ad, különben beszürkülne a világ. Mindemellett ne feledjük, hogy a fogadalmak mögött mindig valamilyen vágy is megfogalmazódik, amivel ugyanúgy érdemes foglalkozni, mint magával a céllal. A fogadkozó tegye fel magában a kérdést, mit vár attól, ha eljár mozogni. Egészségesebb lesz tőle? Boldogabb? Új embereket ismer meg? A berögzült szokások megváltoztatása nehéz feladat, de ha az új cél hozadéka láthatóvá válik, könnyebben megy a változtatás.

– Mindenki a maga erejéhez mérten vállaljon, és ne tűzzön ki irreális célokat maga elé, tartson mértékletességet, fokozatosságot. Jól látszik az edzőtermek év eleji forgalmán, hogy januárban sokan vágnak bele az edzésbe, heti négy-öt alkalommal is lemennek a terembe, aztán az első néhány alkalom után feladják, mert nincsenek hozzászokva az intenzív aktivitáshoz. Mennyivel sikeresebb lenne heti két alkalommal kezdeni az életmódváltást. A fogadalmak megtartásában kulcsszó a kitartás, a sikeres tervezésben pedig az önismeret – jegyezte meg a szakpszichológus. Tullner Gabriella hozzátette, csoportosan, többen is bele lehet vágni valamibe, hiszen akkor egymást biztatják a tagok. Változtatni mindig lehet, de nem a „majd holnaptól” felkiáltással, hanem most és azonnal hozzá kell látni a „munkához”. Mi történik, ha megbotlik az ember, s elbukik a fogadalom? Semmi, mert bármikor újrakezdhető.

Formálják a személyiséget

A szakpszichológusok szerint a gyerekeknél még nem bír szimbolikus jelentőséggel az újévi fogadalom, de érdemes belekóstolniuk, miért kellenek a kihívások az életben. A 10-12 éves gyerekek ideális korban vannak ahhoz, hogy megtanuljanak célokat kitűzni. Minél kisebb a gyermek, annál rövidebb távra érdemes tervezni, s a változtatást apró szakaszokban elérni.

– A kamaszkor kifejezetten nehezített életkor, hiszen a gyerekek lázadnak, és a rendszeresség is kezd elveszni az életükből, ezért csak olyan célokat érdemes velük megfogadtatni, amelyek jól kontrollálhatóak és rövid távon eredményt hoznak – Oláh Gabriella szakpszichológus hozzáfűzte azt is, reális célokat kell kitűzni, különben a gyerekeknél is sikertelenségbe fulladhat a próbálkozás.

A szülő is példát mutathat

– A kis alsósoknál már az is eredmény, ha egy héten egyszer összepakolják a szobájukat, segítenek a házimunkában, a nagyobbakkal komolyabb dolgokat is el lehet tervezni, de mindig konkretizálni kell, mi a cél, és hogyan éri el: nem elég azt mondani, hogy sportoljon többet, meg kell határozni, mit, hol, és milyen rendszerességgel tegye. Persze a szülő is példát mutathat és máris közös fogadalmat teljesít a család – tette hozzá a szakember. Oláh Gabriella szerint a legjobb, ha a gyerek találja ki, miben szeretne változtatni és mennyit vállal, különben szülői kérésnek, rosszabb esetben parancsnak fogja fel a fogadalmat és nem szívesen csinálja végig. Így inkább jelöljünk ki 2-3 dolgot, amiből kiválasztja, mi válik a hasznára.

– Legtöbbször az egészséggel, viselkedéssel kapcsolatos változtatások kerülnek elő gyerekkorban is, például mozogjon többet, egyen több gyümölcsöt, kevesebbet üljön az internet előtt vagy próbálja észszerűen beosztani a zsebpénzét az új évben. Bármi is legyen a kitűzött feladat – ami jó irányba változtatja meg a gyerek szokásait, formálja személyiségét –, fontos, hogy a gyerek jól érezze magát benne.

