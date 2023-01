– Néhány hónappal ezelőtt nagyon borúlátó voltam, most már egy kicsit optimistábban tekintek a jövőbe. Kiderült ugyanis, hogy az első negyedéves távhőszámlánk lényegesen alacsonyabb lesz, mint 2022 negyedik negyedévében – így fogalmazott lapunknak Kirják Róbert, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, akivel arról beszélgettünk, hogy az elszabadult energiaárak hogyan érintik a teátrum működését, milyen intézkedésekkel próbálják meg átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Sokszínűség, kreativitás

– December közepétől sem a nagyszínpadon, sem a Krúdy Kamarában nem tarthatunk előadásokat, hiszen az épületet be kellett zárni, de a Művész Stúdió szerencsére nyitva maradhatott, így a nézőknek nem kell lemondaniuk a színházi élményekről. Az előadásokat – Görbe tükrök, Új stílusgyakorlatok, Kukucs! – telt ház előtt játsszuk, ami örömteli, akárcsak az elő-szilveszteri gálánk sikere. Sokan szeretnék látni, ezért februárban is megnézhetik az érdeklődők. A közönségsiker mellett az ilyen típusú műsoraink azért is fontosak, mert a művészeink egy olyan oldalukat is megmutathatják, amit a nézők kevésbé ismernek, a produkció sikere pedig újfent bizonyítja a színházban dolgozók tehetségét, sokszínűségét, kreativitását – mondta az igazgató, akitől megtudtuk: van esély arra, hogy február közepén újra megnyissák kapuikat a nézők előtt.

– Folyamatosan számolunk, tervezünk, újratervezünk, s noha korábban azt gondoltuk, hogy csak március elején nyithatunk ki, most úgy tűnik, erre két héttel korábban sor kerülhet. Így júniusban be tudnánk fejezni az évadot, ellenkező esetben viszont erre nem lenne esély, a bérlethányadok visszafizetése pedig nagyobb veszteséggel járna, mint a korábbi nyitás költsége. Természetesen egyeztetünk az önkormányzattal, a döntés a napokban mindenképpen megszületik. De nem csak ezekben a hónapokban kell takarékoskodnunk: a következő évad tervezésekor is figyelembe kell venni, hogy kevesebb pénzt fordíthatunk új előadásokra. A bemutatók számának csökkentése merül fel lehetőségként, és az anyagi forrásoktól függ az is, tudunk-e új zenés előadást színpadra vinni, mert a zenekar, a tánckar és a vendégszínészek miatt ez komoly többletköltséggel járna.

Nagy a bizonytalanság

– Az utóbbi években többször voltunk már nehéz helyzetben, de amíg a pandémiás időszak után „csak” annyi volt a feladatunk, hogy az elmaradt előadásokat bepótoljuk, most, mivel a költségvetésünk nagy részét elviszi a rezsi, spórolnunk kell, ez pedig a színház működésének minden területét érinti – mondta Kirják Róbert, akitől azt is megkérdeztük, a társulat tagjai hogyan élik meg ezt az időszakot.

– Elindultak a Frankenstein próbái, a Kapj el, ha tudsz! zenei anyagát is elkezdték feldolgozni a kollégák, többen pedig játszanak a Művész Stúdióban futó előadásokban, a problémát tehát nem az jelenti, hogy nem tudnak dolgozni. Amit nehezen lehet feldolgozni, az a bizonytalanság. Egyelőre nem tudjuk, szükség lesz-e leépítésre, ahogy azt sem, a nem alkalmazotti státuszban lévőknek jut-e elegendő feladat, ebben a helyzetben pedig nem könnyű optimistának maradni és csak az adott feladatra koncentrálni. Ez igazgatóként sem egyszerű, különösen úgy, hogy ismét rajtunk kívül álló okok miatt kerültünk nehéz helyzetbe.

Remekül indult az évad

– Akár a bérletesek számát, akár az árbevételt vesszük figyelembe, a covid előtti három évben minden korábbi rekordot megdöntöttünk, a felívelő tendenciát azonban megtörte a járvány. Büszke vagyok arra, hogy a legnehezebb időszakokból is sikerült kihoznunk a lehető legtöbbet, és ez az évad is remekül indult. Kiváló előadásokat mutattunk be, szinte minden este telt ház előtt játszhattak a színészek, ám a többszörösére nőtt rezsiszámlák és a kényszerű takarékossági intézkedések új kihívások elé állítottak bennünket. A pandémia utáni időszak sem volt könnyű, de megoldottuk. Én bízom abban, hogy ezúttal is így lesz, és hogy ha ezen túljutunk, újra egy felívelő szakasz következik a színház életében.

SZA