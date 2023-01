Persze, nemcsak sírtunk, nevettünk is. Például a Ma este megbukunk alatt: virtuóz megoldások, pontos ütemérzék, kiváló szereplőválasztás, színház a színházban – abból is a legjobb. Gegparádét hozott a Spamalot, amiben a színészek vidáman galoppoltak kontinensről kontinensre, régmúltból jövőbe, sisak helyett szűrővel a fejükön... Különös játékban vettek részt a Teljesen idegenek szereplői, akiket látva mindannyian beláthattuk: aprónak hitt titkaink, ha az egész világot nem is, a saját világunkat képesek megrendíteni.

Szóval: a színház tavaly is mindent megmutatott, ami miatt szeretjük és ami miatt alig várjuk, hogy mehessünk újra.

SZA