Akár a Guinness-rekordok közé is bekerülhetne a kocsordi Iskola-tó, ugyanis hét nap alatt három versenynek is otthont adott, ráadásul halakat is fogtak a résztvevők, így sok szép élménnyel gazdagodtak a Kis Sügér Horgász­egyesület szervezésében.

Lelkesek a versenyzők

A karácsonyfa csillagszórójának csillámai és a fényfüzérek ragyogása helyett a horgászbotok spicceit és a bot karikába görbülését lesték azok a horgászok, akik a Karácsony Kupa elnevezésű versenyen vettek részt december 26-án.

Tizennégy résztvevő vállalta a megmérettetést a kupákért és a baráti elismerő kézfogásokért. A baráti társaság tagjai már ekkor eldöntötték, hogy másnap is rendeznek versenyt, sőt az új esztendőt is versennyel szeretnék elkezdeni, s az időpontot ki is tűzték január 1-jére.

Szántó Gusztáv nyerte a december 26-i versenyt | Fotó: Bihari János

Gyönyörű, napos időt fogtak ki az új év első napján a versenyzők, s ráadásul a halak is kegyesek voltak a résztvevőkhöz. Az indulók között volt egy női versenyző is, aki az ígérete szerint állandó tagja lesz a következő versenyeknek. A kocsordi Katona Barbara kupát is kapott a részvételéért. A verseny legfiatalabb résztvevője, Csépke Bence is vehetett át egy kupát.

A résztvevők úgy belelkesültek, hogy kérésükre a horgászegyesület január 8-án, vasárnap is versenyt szervez, amelyre információink szerint korábban már legalább húszan jelentkeztek.