Bár hivatalosan február végéig tart a fácán vadászati szezonja, a legtöbb társas vadászatot decemberben és januárban szokták megrendezni. Egy januári vadászatot idézünk most fel, amit a Rétközi Gazdák Vadásztársasága és a Nyírségi Gazdák Vadásztársasága közösen rendezett meg Demecser határában.

Fácánok és nyulak

A házigazdák kiadós reggelivel fogadták a vendégeket. A kalóriák ilyenkor nem jelentenek problémát, hiszen a sok gyaloglással úgyis lemozogják a vadászok.

A finomságok elfogyasztása után szélcsendes időben többször is meghajtották a várostól keletre lévő területet a 4. számú főút irányába. Aránylag kellemes időjárásban hajtották a vadat, az eső nem esett, azokban a csapadékos napokban már ennek is örülni lehetett. Volt mire vadászni, ugyanis hajnalban a vadőrök nevelt fácánokat is kiengedtek, amiknek a nagy része terítékre került.

Egy rövid szünet következett, jólesett mindenkinek a forró citromos tea és a pogácsa, majd a Demecsertől nyugatra eső területet szállták meg a résztvevők nyúlvadászat céljából. A négy hajtás során a nyulak mellett néhány fácánkakast is sikerült még elejteni, de -tyúkot akkor már nem lehetett terítékre hozni.

A vadászat végén elkészítették a terítéket, megadták a vadnak a végtisztességet, miközben a hagyományokhoz hűen a kürtön felharsantak az egyes vadászati szignálok. A délutáni órákra átcsúszott ebédidőben még felidézték közösen a vadászok a nap legérdekesebb pillanatait.

KM