Nem is gondolnánk, hogy milyen nehéz egy tartalmas, könnyen áttekinthető, meggyőző bemutatkozást írni. Pedig az önéletrajz az egyik legfontosabb dokumentum, amellyel munkakeresőként rendelkezni kell. A célja az, hogy felkeltsük magunkra a figyelmet, és a leendő munkaadó behívjon minket állásinterjúra. Ezért érdemes úgy alakítani az önéletrajzot, hogy minél jobban illeszkedjen a kiszemelt vállalat és a meghirdetett pozíció stílusához, az elvárásokhoz.

Releváns tartalom

Mindig a konkrét állásnak megfelelően kell összeállítani, azonban nem szabad abba a hibába esni, hogy valótlan adatokat, végzettséget, munkatapasztalatokat, nyelvismeretet közlünk. Elég hamar kiderülhet a csalás, és akkor a kapu végleg bezárul. Érdemes többféle CV-t is készíteni, de mindenképpen legyen egy általános is, ami nem kifejezett pozícióra íródik, hanem állás­oldalak vagy fejvadász cégek önéletrajzi adatbázisába küldünk.

Az önéletrajzban fontos feltüntetni az iskolai végzettséget, amit visszafelé, kronologikus sorrendben tüntessünk fel, tehát a legutóbbival kezdjük, és haladjunk az általános iskoláig. Ha valakinek többféle szakmája, végzettsége is van, akkor érdemes azokra kihegyezni, ami az álláshoz nélkülözhetetlen. Ne felejtsük el feltüntetni a specializációkat, a szakokat, a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, vagy a fontosabb továbbképzéseket is, de csak tömören. Az iskolákon túl a szakmai tapasztalat az önéletrajz szíve. Itt is a legutóbbival kell kezdeni, és érdemes kihegyezni a megpályázni kívánt állásra, feladatokra és felelősségre. A felsorolásban a cég nevet kövesse a pozíció, végül a feladatok. Legyen tárgyilagos, ne vesszünk el a részletekben! A képességeknél, például a nyelv- és a számítógépes ismeretek felsorolásánál csak azokat írjuk be, amiket tényleg tudunk a megfelelő szinten, mert az első interjún már ellenőrizhetik is. A személyes adatoknál telefonszám, e-mail-­cím csak a sajátunk legyen, ne adjuk meg például a céges e-mailt, ha munkahelyet váltanánk. Ami még nagyon fontos, hogy mindig ellenőrizzük le a helyesírást.

Egyedi megjelenés

Ahogy a ruha teszi az embert, a külalak az önéletrajzot. Jól megszerkesztett, átlátható, logikusan felépített, rendezett, tömör, maximum kétoldalas legyen. Ennél hosszabbat, idő híján, senki sem fog elolvasni! Térjünk el a sima Wordben, vagy más szövegszerkesztő programokkal készült változatoktól, hiszen a modern világban már egy CV-nek is trendinek kell lennie. Álláskereső portálokon ingyenesen letölthető önéletrajzsablonokat is találunk, illetve egyszerű online önéletrajz-készítő és -szerkesztő weboldalakat is használhatunk, melyek megkönnyíthetik és eredményesebbé tehetik a pályázatunkat. Számtalan modern és színes sablon közül lehet válogatni, személyre szabni, szerkeszteni és portréfotót is feltölteni. Szakmák szerint is lehet már mintát keresni, ami ráadásul segít abban is, hogy milyen képességeket érdemes kidomborítani az adott szakmához. Bátran alkalmazzunk színes háttereket, különleges formákat, szövegdobozokat!

LN