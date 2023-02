Délelőtt a nagycsoportos ovisok és az alsósok táncos játékkal fűszerezett közös jelmezversenyen mutatkozhattak be, délutántól azonban a nagyoké volt a színpad. A diákok a kilencvenes és kétezres évek magyar és külföldi sztáregyütteseinek bőrébe bújtak, a buli házigazdája pedig DJ Dominique-ot formálta meg a lemezjátszó mögött. A gyerekek a Mátészalkai Inner Wheel Club és Szőkéné Vadon Edit polgármester támogatásával ajándékot is kaptak.

Fotós: Szondiné Sepa Gyöngyi archívuma

Fotós: Szondiné Sepa Gyöngyi archívuma

Szondiné Sepa Gyöngyi