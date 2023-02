Knezsik Istvánt, az Autós Nagykoalíció elnökét nevezték ki a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete ügyvezető elnökének. Több évtizede szenvedélyesen dolgozik a magyarországi közlekedési kultúra fejlesztésén, sok más elfoglaltsága mellett a Magyarok a világ járműgyártásában kiállítás megálmodója és szervezője. Kiváló rálátása van a hazai autóiparra. Arra kértük, hogy értékelje az előző évet, illetve ejtsen szót a kilátásokról is.

– Különleges év 2022 volt az autóipar számára is. A magyar autóipac jelentős problémákkal szembesült az esztendő elején, de a gyártók jelesre vizsgáztak problémamegoldásból, és az év végével bizakodva fordulhatunk a következő esztendőre. A februárban kirobbant orosz-ukrán háború minden iparágat nehéz helyzet elé állított, beleértve az autóipart is. A háború okozta ellátásilánc-problémák az év első felében éreztették igazán hatásukat, az év második felére a helyzet javuló tendenciát mutatott. 2022 elejét a háborús kihívások mellett a félvezetők 2021 óta tartó hiánya is megnehezítette, ami a megszokottnál hosszabb szállítási időket eredményezett, de a gyártók az év második felére többnyire megoldották a feladatot, és a szállítási idők közelítenek a békeidőkben megszokottakhoz.

Knezsik István hozzáfűzte: – Az euró-forint árfolyam változása az új- és használtautók árain is érezteti hatását, ugyanakkor ezek emelkedése elmarad számos egyéb termék esetében tapasztalható növekedéstől. Az energiaárak jelentős növekedése miatt sokan halasztják el az autóvásárlást, ami természetes ebben a bizonytalan időszakban, ugyanakkor kétséges, hogy hosszútávon megéri a halasztás a folyamosan növekvő listaárak mellett. Tehát összességében egyértelmű, hogy a számok alapján visszaesett a magyar autópiac, ugyanakkor a helyzet nem drámai, a regisztrációs

adatokban látott visszaesés inkább megtorpanás, mint jelentős probléma.

Tavaly 111 524 személygépjárművet regisztráltak Magyarországon, ami 8,5 százalékos csökkenést jelent 2021-hez képest. A legnépszerűbb továbbra is az alsó-közép kategória, minden negyedik autó ebből a szegmensből kerül ki. Továbbra is rendkívül népszerűek a városi terepjárók, ezek közül a legkisebb, B-kategóriás modellek a legkelendőbbek, de a többi méretet is figyelembe véve az SUV modellek a piac majdnem felét adják 48 százalékos részesedéssel.

– A 2022-es évhez képest csökkenésre számítunk a személyautók piacán, ami természetes a jelenlegi gazdasági környezetben. Jelentős növekedéssel kalkulálunk az elektromos autók iránti keresletben. Ebben szerepet játszhat az üzemanyag- és energiaárak alakulása, a vásárlók ezeket a szempontokat biztosan figyelembe fogják venni, amikor hajtásláncot választanak.

