Már nemcsak nyomtatott újságokban, közvetítő irodákban, állásbörzéken kereshetünk munkát, hanem az internet, közösségi média és az állásportálok is a lehetőségek tárházát kínálják. Így hihetetlenül gyorsan juthatunk információkhoz akár az ország, de a világ bármely részéről is. Az online tér azonban nemcsak az álláskeresést könnyíti meg, hanem a kiválasztás folyamatát is. Egyre több cég alkalmaz modern HR-technológiai eszközöket az új munkaerők felkutatásához, így a videós platformok is igen gyakran részei a jelöltek megismerésének. Bár az online beszélgetés műfaja sokakhoz közel áll, már napi szinten használjuk is, de amikor nagy tétje van, nem mindegy, hogy milyen fény vetül ránk. A forgatókönyv nagyjából ugyanolyan, mint a személyes találkozás alkalmával, csak éppen kamerán keresztül zajlik a világhálón. Az online interjú ugyanolyan súllyal esik latba, ezért ugyanúgy fel kell készülni, sőt vannak olyan részletek, amelyekre nagyon oda kell figyelni, hogy mindenki a legjobb oldalát mutathassa meg.

Technikai igények

Az online állásinterjú lebonyolításához egy számítógép, laptop, de akár egy tablet vagy okostelefon is tökéletes, azonban a stabil internet elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyenek szakadozások a kapcsolatban. Amikor eljutunk a virtuális interjúig, előtte a kiszemelt munkaadó megadja, hogy milyen alkalmazáson keresztül zajlik majd a beszélgetés.

Ehhez feltétlenül le kell tölteni már napokkal korábban a szükséges applikációt, szoftvert, programot, frissítést, és ki is kell próbálni. Ne közvetlenül az interjú előtt kezdjük el keresgélni a beállítási lehetőségeket, vagy ne akkor derüljön ki, hogy nem is fut a gépünkön, mobilon. Az interjú idejére kapcsoljuk ki az összes értesítést, hogy az üzenetek pittyegései, e-mailek, hívások ne zavarjanak bele a beszélgetésbe. Mindenképpen ellenőrizzük, hogy a telefon fel van-e töltve, hogy működik-e a kamera, mikrofon. Próbáljuk ki, hogy milyen minőségű képet ad rólunk, ne legyen kis felbontású, szemcsés, életlen. Ne legyen sötétben az arcunk sem, napfényes helyiséget válasszunk. Nagyon fontos, hogy ne ellenfénybe, azaz például ne ablaknak háttal üljünk le, mert ekkor is sötétben lesz az arcunk.

Érdemes villanyt kapcsolni, még ha világos is a szoba, vagy kislámpával szemből megvilágítani a fejünket. Természetesen ezt is teszteljük le, nehogy a rossz irányból jövő fény ijesztően törjön meg a vonásainkon. A szemüvegeseknek érdemes arra is figyelni, hogy hogyan csillan meg a szemüveg lencséjén a fényforrás. A webkamerák hajlamosak sokszor torzítani, ha nem megfelelő szögben és távolságban vannak elhelyezve. Ha alacsonyan van a kamera, telefon, akkor alulról mutatja az arcot, ami nagyon előnytelen. A legideálisabb szög, ha a szem magasságába, vagy egy kicsivel fölé tesszük. Figyeljünk arra, hogy ne a monitort nézzük, hanem a kamerát. Így tudunk szemkontaktust teremteni, márpedig a tekintetünkkel lehet a leginkább hiteles – belülről jövő – érzelmeket közvetíteni. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy a szem a lélek tükre. Ha a laptopban van a beépített kamera, akkor magát a laptopot kell magasabbra tenni, akár egy dobozt vagy könyveket alápakolni. Olyan távolságra üljünk a kamerától, hogy benne legyen még a mellkasunk is, az asztallap, a kezünk, de a fejünk tetejét se vágjuk le. Asztali gép esetén, ahol nincs beépített mikrofon, akkor arról is kell gondoskodni, hogy megfelelően halljanak minket és mi is a felvételiztetőt. Azonban kerüljük a nagy mikrofonos fejhallgatót, mert nem a legideálisabb megoldás, se a frizurának, se az összképnek nem tesz jót.

Teremtsünk rendet!

Nem egy vicces fotó, videó kering a neten, hogy videó­konferencia közben érdekes tárgyak bukkannak fel a háttérben. Ezért figyeljünk arra, hogy hova ülünk le, mit látnak majd az interjúztatók mögöttünk. Tegyük rendbe a hátterünket, ha szükséges, takarítsunk is ki. Iktassuk ki az összes zajforrást, amit csak tudunk, ha esetleg építkezés vagy valamilyen más külső hanghatás várható, akkor erről tájékoztassuk az interjúztatót még a legelején. Lehetőleg olyan helyiségben legyünk, ahol senki nem zavar, meg kell kérni ilyenkor a családot, hogy maradjanak csendben, esetleg el is mehetnének otthonról, főleg ha kisgyerekek is vannak. Érdemes ilyenkorra ütemezni a sétát, játszóteret. Természetesen a ruházatunkról se feledkezzünk meg. Hiába csak deréktól fölfelé látszódunk, de semmi esetre se csak felülről öltözzünk fel rendesen, mert ha hirtelen fel kell állni, akkor elég visszás például egy kinyúlt melegítőalsó.

Felkészülés a sikerre

Legalább 15 perccel az interjú kezdete előtt már le kellene ülni az asztalhoz a kamera elé, ellenőrizni mindent, hogy rendben működik-e, és ráhangolódni a beszélgetésre. Magunk elé kell helyezni és át kell nézni újra az önéletrajzot, átgondolni, hogy hogyan is fogunk bemutatkozni, vagy azokat a kérdéseket újra összeszedni, amelyek felmerültek bennünk a munkáról. Első benyomást csak egyszer tudunk kelteni, ezért törekedjünk arra, hogy a legtöbbet hozzuk ki a videóinterjúból. Érdemes akár gyakorolni is előtte, hogy minél professzionálisabban tudjuk magunkat eladni. Hiszen tulajdonképpen ez egy önmarketing. A tévés személyiségek, hírolvasók, színészek sem úgy születtek, hogy elsőre minden tökéletesen sikerült, hanem rengeteg gyakorlás tette képessé őket arra, hogy magabiztosan mozogjanak a kamerák előtt. Vegyünk fel néhány perces beszédet, és nézzük vissza, hogy minden rendben van-e, megfelelő a hangerőnk, jól látszik-e az arcunk. Minél többet állunk a kamera elé, egyre kevésbé fogunk izgulni, és egyre profibb hatást fogunk elérni. Egyébként a személyes interjú alkalmával is nagyon hasznos lehet egy ilyen kamerás felkészülés.

LN