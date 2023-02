– Eljött az idő, hogy az ápolók és gondozók ne csak betegellátók legyenek, hanem egészségnevelők és egészségőrzők is – mondja a program főszervezője Kiss Hedvig, aki az előző évek tapasztalataira építve, fergeteges hangulatú futóprogramot ígér.

Most sem maradt el az adománygyűjtés

A rendezvény 9:30-kor a sorszámátvétellel kezdődik el, majd tíz óra előtt tíz perccel egy közös zumbázás követi, mellyel kellően bemelegíthet mindenki. Az erdei tornapályáról indítják el a távokat, a 8 kilométeres haladó távot pontosan tíz órakor, a 4 kilométeres kezdő távot tíz perccel később, és lehetőséget kapnak azok is, akik futni nem szeretnének vagy egészségügyi állapotuk nem engedi azt meg, ők egy 4 kilométeres távon sétára indulhatnak 10 óra 15 perckor.

A futóversenyen részt vevők nevezési díjából befolyó összeget a Tegyünk Közösen Magyarországért Egyesület és az Élet Forrása Egyesület az Állatbarát Alapítvány számára ajánlja fel.

Cél: az egészséges életmódra nevelés

– Egyesületünk rendszeresen felhívjaa figyelmet a rendszeres testmozgásra, amivel formában tarthatjuk az egészségünket és külsőnket egyaránt. Mi azonban nem csupán a sportot népszerűsítjük vasárnap, hanem megszólítjuk azokat is, akik nap mint nap segítenek másokon, és amellett, hogy megbecsülést, támogatást, együttműködést és jó élményeket nyújtunk nekik, megmutatjuk azt is, hogy mennyit segíthetnek magukon azzal, ha aktív életet élnek. Haladunk tovább, nem ez lesz az egyetlen ilyen típusú rendezvényünk az idén. Várunk mindenkit a Tavaszváró Nőnapi futásunkon is – tekintett előre a következő programra Kiss Hedvig, az Élet Forrása Egyesület elnöke.