Télen fokozottabban ki vagyunk téve a szmognak, a szálló por mennyisége ilyenkor a legmagasabb a levegőben, a múlt héten a Nemzeti Népegészségügyi Központ maszkviselést ajánlott egyes településeken, és felhívta a légzőszervi betegek figyelmét: kerüljenek minden olyan tevékenységet a szabadban, ami szapora levegővételre készteti őket, ügyeljenek arra, hogy minél kevesebb káros anyag jusson be a tüdejükbe.

Péntek reggeli tájékoztatása szerint a szálló por miatt ismét veszélyes volt a levegő minősége kilenc magyarországi településen, hatot pedig a kifogásolt kategóriába soroltak. Elemi érdekünk lenne a levegő minőségének javítása, ám nem tartunk afelé, hogy ezzel tudatosan foglalkozzunk. Sokan nem is gondolnák, hogy a szmog és a szálló por a légzőszerven kívül a szívet, a keringést is megterheli, és bizonyítottan csökkenti az immunrendszer védekezőképességét.

– A magas szállópor-koncentráció nagyobb rizikófaktort jelent az asztmásoknak, a bronchitiseseknek, a COPD-s (légzési nehézséget okozó betegség) betegeknek, a légúti gyulladásokra hajlamos embereknek. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a káros anyagok belélegzésével megduzzad a nyálkahártya, a légutakban megtapadhatnak és elszaporodhatnak a kórokozók. Az irritációnak kitett légzőszerv köhögéssel válaszol, az a tapasztalat, hogy ma már nemcsak a krónikus légúti betegek érzik meg a magasabb károsanyag-értékeket, hanem az egészséges emberek is – mondta el dr. Obbágy Veronika tüdőgyógyász főorvos.

Azt javasolta az érintetteknek, hogy ne szégyelljék, vegyék fel a maszkot, a Covid-járvány óta egyáltalán nem mosolyognak meg senkit, ha maszkot hord, ez az egyik leghatékonyabb védekezési mód a szmoggal szemben, hiszen a por mindenütt száll, s egy párás, ködös reggelen újra és újra megtapad a levegőben. Ebből a szempontból a reggeli csúcsforgalom a legkritikusabb időszak.

Felborult a korábbi menetrend

– Mit lehet tenni a szmoggal, porral terhelt napok után? Át kell „szellőztetni” a tüdőt, aki teheti, a hétvégén kiránduljon valahol a hegyekben, olyan terepen, ahol friss, tiszta a levegő. Már egy könnyed erdei séta is sokat jelent, csökkenti a tüneteket – jegyezte meg a tüdőgyógyász, akinek azt is felvetettük, ebben az időszakban egyszerre több tényező is megkeseríti az asztmások és az allergiások életét. Néhány hete a pollenek is megjelentek a levegőben.

– Egy hónapja kezdődött a mogyoró virágzása, majd jött az éger, a kőris. Az időjárás szeszélyessé vált, ma már szinte lehetetlen megmondani, mikor indul el és meddig tart egy-egy növény allergizáló pollenszórása, és ahhoz képest mikor kezdjék el szedni gyógyszereiket az allergiások. Nem naptári időszakot jelölünk meg számukra, hanem az állapotukhoz, tüneteikhez igazodva írjuk ki gyógyszereiket – fűzte hozzá dr. Obbágy Veronika.

Megtudtuk, a légzőszervi betegek száma nem csökkent hazánkban, sőt, a poszt-Covid miatt emelkedett a számuk, és sajnos több lett a légúti allergiás beteg is, miközben a dohányosok száma egyáltalán nem csökkent. Az elektromos cigaretta egy újabb csapda, mondta a doktor, ugyanis abban a tévhitben tartja a használókat, hogy nem káros, nincs benne nikotin. A valóság az, hogy ugyanolyan ártalmas szívni, mint a dohányfüstöt, a benne lévő anyagok károsítják a tüdőszövetet.