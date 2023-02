Minden pár életében csodálatos pillanat a gyermekáldás, és bizony, még a születés előtt egy fontos feladatot ad a leendő szülőknek: nevet kell adni a gyermeknek. A névválasztás azonban nem mindig könnyű: legyen szép hangzású, kifejező, sokakat a keresztnév jelentése és eredete is foglalkoztat, és az sem árt, ha az utónév passzol a vezetéknévhez is. A hazánkban anyakönyvezhető nevek 2022. december 1-jei listája 2558 női és 1932 férfinevet tartalmaz, összesen tehát 4490 név közül választhatnak a szülők. Vannak azonban – méghozzá nem is kevesen –, akiknek ez a több ezer lehetőség sem elég, és valami újat, egyedit szeretnének a gyermeküknek. Ők a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak küldhetik el utónévjavaslataikat, ahol bizonyos alapelvek mentén egy szakértő bizottság dönti el, bekerülhet-e a javaslat az anyakönyvezhető nevek közé.

Fontosak az alapelvek

Minden évben több száz ajánlást küldenek a kutatóközpontnak, tavaly pedig rekordszámú 625 kérelem került be. Ezek jelentős része nem jutott át a bizottság rostáján, és végül 47 férfi és 73 női névvel gazdagodott a lista.

Ezekből szemezgettünk dr. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének vezetőjével, aki a legfontosabb alapelvekről elmondta, a fiúk számára csak fiúnevet, míg a lányoknak kizárólag lánynevet engednek bejegyezni.

– Az új neveknek minden esetben meg kell felelniük a magyar helyesírás szabályainak, ezért az idegen eredetű formákat fonetikusan kell írni. A régebben elfogadott nevek közül a Maya j-vel írandó, ahogy a Geraldok is dzs-vel kötelesek írni a nevüket. Nagyon fontos az is, hogy a bizottság nem engedélyezi a túlzottan becéző nevek bejegyzését, így senki nem keresztelheti gyermekét Icuskának, Loncikának vagy Gyuszkónak. Ugyanígy tiltják az olyan névformákat, melyek hangzása később káros lehet a gyermek személyiségfejlődésére, később csúfolhatják őket miattuk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a szabályok a magyar állampolgárokra vonatkoznak, a hazánkban nyilvántartott nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozókra más vonatkozik – hangsúlyozta dr. Minya Károly.

A kettős nevek éve

Dr. Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa tájékoztatása szerint időről időre újabb divathullámokat lehet megfigyelni a névkérelmekben: 2022 egyik divatja a kettős keresztnevek megalkotása és kérelmezése volt.

– Érdemes tudni, hogy a női nevek körében – különösen a német nyelvterületeken – egyre gyakoribbak az úgynevezett kettős női nevek, azaz amikor két női nevet egybeírunk. Ilyen nálunk is található szép számmal a női nevek között, és ez a lista folyamatosan bővül – tette közzé a szakember.

Dr. Minya Károly szerint a kutatóközpont honlapján érdemes a szülőknek utónevet keresni, mivel havonta bővül a lista, és a könyvek már nem képesek lépést tartani a változásokkal.

– A rekordszámú utónév javaslat egyik oka, hogy egyre többen szeretnének teljesen új, egyedi nevet adni a gyermeküknek. Az persze szubjektív, hogy kinek mi tetszik, mindenki maga hozza meg a döntést, ám jó, hogy működik az utónévbizottság, és gátat szab a kéréseknek. A kettős nevek 2022-ben nagyon divatosak voltak, így már a Annalina, a Hannaléna és a Pannaróza nevet is adhatják a szülők a kislányaiknak. A Miramilla, Marimária, Zarahanna alakokat azonban nem fogadták el, ahogy a fiúkat sem lehet Mikafélixnek keresztelni. Egészen extrém javaslat volt a Kolbász, vagy a Zé, amik szintén nem mentek át a rostán. A török eredetű nevek népszerűsége töretlen, sőt tovább nőt az arányuk. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a népszerű török sorozatok, ennélfogva már az Ajszel és a Szeniz női, valamint a Kadir, az Onur és a Vedát férfinevek is szerepelnek az utónevek listáján – ismertette az újdonságokat dr. Minya Károly.

MI