Ha megkaptuk a bizalmat és a jelentkezők sorából ránk esett a választás, már megtettük az első lépést a sikeres karrier felé vezető úton. Az elkövetkezendő időszakban rajtunk a sor, hogy bizonyítsuk rátermettségünket és alkalmasságunkat. Szinte minden munkáltató a munkaviszony megkezdésekor próbaidőt szab meg, aminek az időtartama egy naptól három hónapig terjedhet, csak kollektív szerződés esetén nyúlhat el hat hónapig. Azonban annak nincs akadálya, hogy a felek a próbaidő letelte előtt meghosszabbítsák közös akarattal a próbaidő mértékét. Ugyanakkor ebben az esetben sem haladhatja meg a meghosszabbított időtartam a 3 hónapot.

A próbaidő kritikus időszak mind a munkavállaló, mind a munkáltató oldaláról. A próbaidő alatt az állásinterjú alkalmával tapasztalt első benyomás után közelebbről is megismerhetjük munkaadónkat, ő pedig minket. A próbaidő általában azt a célt szolgálja, hogy kiderüljön, valóban alkalmas-e az új dolgozó a feladatkörre, a munkáltató megismerje a munkaerő személyiségét, kvalitásait, és az eltelt hónapok alatt az is bebizonyosodik, hogy a munkavállaló hogyan tudott beilleszkedni a szervezetbe. Illetve az is kiderül, hogy valóban ez-e az álommunkahelyünk, valóban itt szeretnénk-e dolgozni hosszú távon, lehetőséget kapunk arra, hogy felmérhessük, az adott munkakör mennyire tudja biztosítani a fejlődésünket.

Mindent szabályosan

Azonban vannak jogszabályok, törvények, amiket a próbaidő alatt is be kell tartani, amennyiben a felek a munkaszerződésben próbaidőt kötnek ki. Ha ezt nem rögzítették benne, akkor nem is számolhatnak ennek a lehetőségével. Fontos, hogy a próbaidő is a munkavégzés kezdeti időpontjához és nem a munkaszerződés keltezésének napjához igazodik, hiszen a munkaszerződést korábban is meg lehet kötni, alá lehet írni.

A munkaszerződésnek megvannak azok a kötelező tartalmi elemei, melyeket mindenképpen bele kell foglalni a szerződésbe, például a munkabér, a munkavégzés helye, munkaidő, de vannak olyan feltételek, melyekről a felek szabadon, a szerződési szabadságuknak megfelelően állapodhatnak meg. Ez érvényes a próbaidőre is, erre az időszakra is munkaszerződést kell kötni, és természetesen fizetés is jár, valamint ez alatt az idő alatt akár a munkavállaló, akár a munkáltató élhet az azonnali hatályú felmondással.

Indoklás nélkül

Tehát bármelyik fél, a felmondás későbbi kötöttségei nélkül, egyoldalúan megszüntetheti a jogviszonyt. Ilyenkor sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem kell indokolnia a felmondás okát, ha ezt a próbaidő tartama alatt teszi. Tehát a próbaidő alatt, a másik féllel, írásban közölt és a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat azonnali hatállyal szünteti meg a felek közötti jogviszonyt.

Ez a döntés egyoldalú, tehát a hatálybalépéséhez nincs szükség a másik fél beleegyezésére. Azonban, ha a határidő letelt, akár csak egy nappal is, akkor a megszüntetés törvénybe ütköző módon jött létre, így könnyen jogellenessé is válhat. Ugyanilyen jogtalan a munka törvénykönyve értelmében egy dolgozónak a próbaidős státusza miatt alacsonyabb fizetést adni. Ha valahol pedig pár napos ingyen próbamunkára akarnak rávenni minket, azonnal hagyjuk ott, vagy fejtsük ki, hogy ez törvénybe ütköző. Sajnos vannak olyan cégek, ahol előszeretettel alkalmazzák ezt a módszert, és egymás után dolgoztatják fizetés nélkül az amúgy is nehéz helyzetben lévőket.

Türelem és figyelem

Ha minden papírt szabályosan megkaptunk, akkor indulhat a munka. Hirtelen számtalan újdonsággal találjuk szembe magunkat. Kezdetben nagyon koncentráljunk, és figyeljünk arra, hogy amit elvállaltunk, azt maximálisan igyekezzünk teljesíteni. Számtalan nehezítő faktor kerül az utunkba: bele kell tanulnunk egy új munkakörbe, be kell kapcsolódnunk egy már működő folyamatba, futó projektekbe, emellett nem elhanyagolható tényező az informális beilleszkedés fontossága, a munkatársi kapcsolatok kiépítése, valamint a szokások és elvárások megismerése.

Bármit teszünk, azt kell, hogy bizonyítsa: alkalmasak vagyunk az adott pozíció betöltésére. Az első hetek kimerítőek lesznek, de nem szabad csüggedni, hiszen mindenki volt kezdő! Ne féljünk kérdezni, mert ilyenkor ez még nem kellemetlen, de általában mindenkinek tengernyi feladata van, ezért nem szabad megsértődni, ha nem érkezik azonnal segítség.

Ha végeztünk a kiosztott feladattal, legyünk aktívak, hátha tudunk segíteni valamiben. Semmiképp ne üljünk unottan az asztalunknál! A panaszkodást jobb, ha félretesszük, mert egyáltalán nem szimpatikus, ha az előző munkahelyünket szidjuk, vagy azt taglaljuk, ott mi működött jobban. A próbaidő alatt azokat a munkaköri követelményekhez szükséges ismereteket és speciális készségeket kell elsajátítanunk, amelyek elengedhetetlenek a feladatok hatékony és sikeres végrehajtásához.