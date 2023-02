Orosz Gyuri és Németh Kristóf közös stand up comedy estje egy különleges színfoltja a hazai humorpalettának. Egy igazán speciális stand up show, aminek első részét már bemutatta a Showder Klub, hatalmas sikerrel. Németh Kristófot szinte az egész ország ismeri színészként, de azt senki nem gondolta, hogy ennyire vicces.

Most pedig élőben látható a Rosszfiúk 2 című előadás Vásárosnaményban! Egyet ígérhetünk, a hasfájós kacagás garantált. Színházi kulisszatitkok is felszínre kerülnek a műsorban, amit eszméletlen poénsűrűséggel és rengeteg improvizációval adnak elő a ”rosszfiúk”. Természetesen Orosz Gyuri megtrollkodja Németh Kristóf minden sztoriját, de ezt már nem csak hogy megszoktuk tőle, hanem el is várjuk – írják a szervezők. A rosszfiúk 2 március 3-én, 19 órától a vásárosnaményi művelődési házban látható.