Süllőzni indult február 17-én, pénteken a Tisza Tiszalök és Tokaj közötti szakaszára a tavaly alakult AlphaCat Fishing Team két tagja, Hamvas Károly és Pintye Róbert, a peca azonban nem várt eredménnyel zárult. Harmadik csapattársuk, Györgyevics Tamás sajnos nem tudott velük tartani, így csak hallomásból értesülhetett róla, hogy a meglepetésvendég egy fenéken vontatott, 10 centiméteres, neonzöld twister érkezett, amelyet 20 grammos jigfejre húztak rá.

– Visszaejtettem a csalit, és amikor húztam volna fel, akkor volt egy koppintás, tipikusan, amikor a süllő is ráver” – mesélte a Pecaverzumnak Róbert, aki Károllyal együtt több mindenre is gondolt, még a harcsára is, de pontyra nem, és főleg nem akkorára, amekkora felvette a gumihalat.

– Először azt hittük, hogy egy 10-15 kilós harcsa, aztán a mozgásából ítélve ezt gyorsan el is vetettük, majd meggyőződve gondoltuk, hogy egy külső akadásos busa, viszont ez sem nyert, egy jó 10-15 kiló közötti tükörponty volt külső akadással a kopoltyúnál” – mondta Róbert.

Volt nagy meglepődés, amikor a jókora „növényevő” hal megjelent a víz felszínén.

– Kemény küzdelem volt, mert egy 15-20 grammos dobósúlyú bot volt a kezemben, rajta 0,18-as monofil damillal. 5 perc után láttuk meg a pontyot, előtte ment össze-vissza, még a csónak alá is benézett” – emlékezett vissza a fárasztás pillanataira Róbert.

Az AlphaCat Fishing Team a tavalyi Hegyalja Harcsafogó Kupára alakult, ahol a hetedik helyen végeztek. Idén újra mennek, de más versenyeket is terveznek.

A vérponty pontos tömegét nem mérték le, de biztosan 10 kiló feletti volt, a visszaengedésről egy videót is készítettek.

Forrás: pecaverzum.hu