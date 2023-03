– A bőrünk a legnagyobb szervünk, folyamatosan ki van téve a külső agresszív hatásoknak, káros anyagoknak, illetve a belső lelki problémáknak is – fejtette ki Zsidó Gabriella, az Agapé Masszázs Varázslak tulajdonosa.

– A kor előrehaladtával a lassabb anyagcsere-folyamatok miatt csökken a kollagén és az elasztin mennyisége, így a bőr is veszít rugalmasságából. A bőröregedés egyénenként változik, rengeteg tényező befolyásolja: az életmódunk, az egészségi állapotunk, a bőrápolási szokásaink, környezet, időjárás és a stressz is. Azonban ki ne szeretné, ha évek alatt a tükör az egyre ráncosabb, megereszkedettebb bőr helyett inkább kisimultabb, feszesebb, ragyogóbb arcot mutatna, ráadásul kemikáliáktól, tűtől és szikétől mentesen?

Test és lélek harmóniája

– A korrigálás egyik leghatékonyabb természetes módszere a masszázs, amit gyakran afféle különc, luxusszámba menő dolognak tekintenek, pedig különböző formáit már évezredek óta alkalmazzák. Időszámításunk előtt 4000-ben már Indiában léteztek olyan fürdők, ahol masszázskezeléseket is használtak a jóga mellett. A masszázs kellemes, pihentető érzés, de nem csak ezért érdemes rendszeresen beiktatni az életünkbe. Egészségünkre is számos módon igen jótékonyan hat: csökkenti a vérnyomást, a pulzust, javítja a keringést, a nyirokáramlást, elősegíti a méreganyagok ürülését, serkenti az endorfin, azaz a boldogsághormon termelődését.

Manapság azonban már nemcsak gyógyításra, a betegek fájdalmának enyhítésére, hanem stresszoldásra, szépítkezésre, fiatalodásra is előszeretettel alkalmazzák. A masszázs rendkívül kellemes időtöltés, a jó közérzet megteremtésének egyik módja, és jó hatással van az idegrendszerre is. A fizikai ellazulást hamar követi a tudati is, így kénytelen mindenki félretenni a problémákat, elengedni magát, és érezni a pozitív hatásokat. Akik a természetes megújulás hívei, azok választhatnak különböző testtájakat rendbe hozó, egész alakos, fogyasztó, cellulitis vagy akár arcformáló kezelést is. Ami a legfontosabb, hogy külső megszépülés nem megy belső, lelki ráhangolódás, akarat nélkül.

Látható eredményt csak akkor érhetünk el, akár arcfiatalítás, akár fogyás a cél, ha valóban vágyunk a változásra, és ezért hajlandóak vagyunk megszabadulni rossz szokásainktól. A masszázs a test és lélek harmóniájának elérésében segít. Én is arra törekszem, hogy mind fizikailag, mind mentálisan segítsem a változni vágyókat, azonban a döntést mindenkinek saját magának kell meghozni.

Arcvarázslat

– Az arc masszírozásának több célja is van. Többek között a ráncok kisimítása, a vérellátás frissítése, hogy az arc fiatal és rugalmas maradjon, de lehet a görcsök megszüntetése és a relaxált állapot elérése is. A bőrfelszín minőségi romlása és az apróbb ráncok megjelenése számos arcmasszázs- és arctornatechnika bevetésével későbbre halasztható. A gyenge vérellátás, a fáradtság gyakran okoznak ráncokat és sápadt arcot.

A fokozott stressz is feszültséget okoz a bőrön, és az elmélyülő ráncok nagyságát is befolyásolja. Az arcmasszázs megmozgatja az elgémberedett arcizmokat, élénkíti a vérkeringést, így visszatér az arcbőr természetes színe, és ismét egészséges kinézetű lesz. Fiatalítja, felfrissíti és ragyogóvá varázsolja az arcbőrt. A finom mozdulatoknak köszönhetően a bőr érezhetően puhábbá, rugalmasabbá válik.

Testünk térképe

– Az arcon is, ugyanúgy, mint a talpon, a teljes emberi test letérképeződik. A masszázs során nyomást gyakorlunk ezekre a reflexpontokra, melyek hatására a központi idegrendszer és a belső szervek ingerekkel válaszolnak, aktiválja a szervezet öngyógyító folyamatait. Tehát az arc izmait és szöveteit érő mechanikai ingerek számos biológiai és biokémiai folyamatot indítanak be.

Az izmok és a kötőszövet átgyúrása, a reflexpontok ingerlése és a lágy, simító mozdulatok felváltva követik egymást, ami semmihez nem hasonlítható kellemes érzést nyújt, rövid időn belül teljes ellazuláshoz vezet! A masszázs során a súrlódásnak köszönhetően hő keletkezik, ezáltal az erek kitágulnak, felgyorsul a vér-, illetve nyirokkeringés, az anyagcsere-folyamatok fokozódnak. Mindez segíti a tápanyagfelvételt, a salakanyagok kiválasztódását, a sejtek oxigénfelvételét. Az arcmasszázs nyomkodó fogásai rendkívül jól serkentik a vérkeringést, ezzel friss oxigén jut az agyba, aminek kedvező hatása, hogy a gondolatok is letisztulnak, a stressz pedig oldódik.

Mivel dinamikusak a mozdulatok, ezért ez az arcmasszázs frissítő, élénkítő, ugyanakkor erőteljesen nyugtató is egyszerre! Relaxáló hatása felér egy meditációval, és elősegíti az alvásproblémák leküzdését, a mélyebb, lassabb légzést.

– Az arc és a test bármely részének szakszerű masszírozása komoly anatómiai ismereteket és szakmai hozzáértést kíván, így mindig nézzük meg, hogy kire bízzuk a szépségünket, egészségünket. Érdemes a szakember által végzett masszázs mellé otthoni arctornát is bevezetni a mindennapi rutinok közé.

LN



Illusztráció: Shutterstock