Az idén akár 40–50 százalékkal is többe kerülhet egy lakodalom, mint tavaly az országos hírek alapján. Az áremelkedés mértéke változó: egyes becslések szerint tavalyhoz képest egy esküvő ára közel a duplájára nőtt, míg az óvatosabb kalkulációk 20-30 százalékos növekedésről szólnak.

Felhígult a piac

Az utóbbi években a menyasszonyi ruha is 20-30 százalékkal lett drágább, így vannak olyanok, akik inkább a régebbi modellekben gondolkodnak. A ruhák átlagára 100 ezer forinttól indul, de nem ritka ennek a többszöröse sem, a határ pedig a csillagos ég, illetve az ifjú pár pénztárcája.

A Szárazné Mertz Tünde, a nyíregyházi Tünde Esküvői Ruhaszalon tulajdonosa lapunknak elmondta, az országos tendenciákkal ellentétben nem emelnek az áraikon.

– A jelenlegi helyzetben arra törekszünk, hogy 10–15 százalékkal mérsékeljük a menyasszonyi ruhák árait, mivel az ismert gazdasági tényezők miatt jelentősen visszaesett a forgalom. Az élelmiszerek drágulása miatt az éttermek sokkal magasabb összegért vállalják egy ember ellátását, mint korábban, s a házasulandók ott spórolnak, ahol tudnak. A másik nehezítő tényező, hogy a piacot elárasztották az úgynevezett egyszerű ruhák, amiket már 30–40 ezer forintért is meg lehet vásárolni. Sokan választják ezeket annak ellenére, hogy a menyasszonyi ruhák megcsúfolásának is tekinthetők. A minőségük messze elmarad az elvárttól, de vannak, akik csak az árat nézik – tudatta a tulajdonos.

Szárazné Mertz Tünde kifejtette: 180 ezer forint körül az a lélektani határt, amit ruhabérlés esetén kiadnak a párok, ha pedig vásárláson törik a fejüket, akkor valahol 220 ezer forint környékén van a mérce.

– A hivatalos 14,5 százalék messze nem fedi a valódi inflációt, legyen szó a megélhetéshez szükséges alapanyagokról, legyen szó a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzéséről - ezt már Beleznai János modern vőfély és ceremóniamester mondta lapunknak.

– Az esküvői szektor alappillére a helyszín, ezeket pedig három irányból is kedvezőtlenül ért az utóbbi másfél év: rezsi, alapanyag és alkalmazottak után fizetendő járulékok. Rezsi terén 300- 400 százalékos emelkedést kell finanszírozniuk, alapanyagoknál szintén, hiszen ők nem tudnak „ársapkás” terméket cégformaként megvásárolni. Csupán a kristálycukor ára pontosan a duplája annak, amiért egy magánszemély beszerezheti. Ezek a mutatók aztán kiütköznek az esküvői helyszínek díjszabásában is –hangsúlyozta.

– Rajtuk kívül még sok egyéb szolgáltatás alkotja és színesíti a házasulandók világát. A pillanatok megörökítésével foglalkozók, legyen szó fotóról vagy videóról. Ők is magasabb áron szerzik be a megfelelő eszközöket. A zenei szolgáltatásban dolgozók úgyszintén. Konkrét százalékot nem lehet mondani, mivel a márkák adta sokféleség hatalmas szórást eredményez –hívta fel a figyelmet Beleznai János.

Sándor Korina gőzerővel készül a nagy napra, ám mint mondta, a szervezés során derült ki, hogy lejjebb kell adni a vágyakból.

Óvatosabb költekezés

– Sokakhoz hasonlóan nagy esküvőről álmodtam, sok vendéggel, beleértve a teljes rokonságot és baráti kört. Ez azonban nem teljesülhet, az anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy több mint száz emberrel közösen ünnepeljünk a nagy napon – mesélte a fiatal menyasszony.

Sándor Korinától azt is megtudtuk, az egyik legnagyobb kiadás a vendéglátás, amire több mint 20 ezer forintos fejenkénti ajánlatot kaptak.

– A helyszín bérleti díjából kedvezményt kaptunk, mivel komplett ellátást igényeltünk, ám az összeg így is borsos. Jelentősen meghúztuk a vendéglistát, de mivel a vendégek az ország és a megye több pontjáról érkeznek, az utazásukat is meg kell szervezni, ami újabb költség. A vőfély, a zene, a dekoráció és sok más apróság is hátra van még, s azt hiszem, valahol kétmillió forint körül lesz a végösszeg – tette hozzá.

MI