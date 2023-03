A pandémia nehéz időszaka után már az elmúlt évben is sokan utaztak külföldre, de az is tény, hogy a turisták egy része tavaly még nem mert elindulni. Idén viszont a járványtól való félelem már nem bírja itthon maradásra az embereket – valószínűleg ez is szerepet játszik abban, hogy hatalmas az érdeklődés a nyaralások, körutazások iránt – ezt mondta lapunknak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Elmondása szerint ő sem számított az év első két hónapjában ilyen nagymértékű utazási kedvre.

Drágulnak az utak

– A világjárvány előtti utolsó teljes esztendő, azaz 2019 csúcsévnek számított a turizmusban – akkor Magyarországról hetente mintegy 70 charterjárat indult különböző tengerparti úti célokra. 2020-ban ezzel szemben csupán két olyan nyári hónap volt, amikor a külföldi utazást nem tiltották a szabályok: júliusban és augusztusban mindössze heti hat járat indult, és kizárólag Görögországba. 2021-re ezt a számot sikerült visszatornázni heti 21-re, s tavaly már heti negyven charter indult különböző mediterrán tengerparti üdülőhelyekre. Abban bízunk, hogy 2023-ban ez a szám eléri az ötvenet.

– Ez az adatsor nagyon jól mutatja, hogy milyen nehézségekkel küzdött a turizmus az elmúlt három évben – mondta Molnár Judit, hozzátéve, a tengeri hajóutak iránti érdeklődés indult újra a legnehezebben, a tengerparti nyaralásokra és a kulturális körutakra hamarabb elindultak a foglalások.

– A legnépszerűbb desztináció Horvátország, ami egyáltalán nem véletlen, hiszen közel van, így autóval is kényelmesen elérhető, és az utazáshoz már a személyi igazolvány is elegendő. A dobogón még a görög szigetek és Törökország szerepelnek, de az olasz és a spanyol tengerpart is vonzó, mint ahogy Egyiptomot is sokan választják.

– Az óriási érdeklődés azt is mutatja, hogy az emberek az életük más területein próbálnak pénzt megtakarítani, csak hogy utazhassanak, az áremelkedés ugyanis ezt az ágazatot sem kímélte. Ennek egyik oka az energiaválság és az abból fakadó infláció, de az is drágítja az utakat, hogy a pandémia után a szolgáltatók – beleértve a légitársaságokat és a szállodákat is – még mindig küzdenek azzal, hogy megfelelő számú szakembert tudjanak visszacsábítani az ágazatba. Az emelés mértéke természetesen függ az úti céltól és attól is, hogy ki mikor szeretne útra kelni, de átlagosan 10–20 százalékkal szinte minden szolgáltató növelte az árait. Ettől függetlenül, aki teheti, utazik, így a turizmus előbb-utóbb visszatérhet a pandémia előtti szintre – összegzett Molnár Judit.

Megfordult a trend

Hasonló tapasztalatokról számolt be lapunknak Bárány Kristóf is: a Gáll Travel Utazási Iroda egyik tulajdonos-ügyvezetője azt mondta, hogy az előfoglalási szezonban tapasztalt óriási érdeklődést látva nagy reményekkel tekintenek az idei év elé.

– 2020–21-ben az utazási szigorítások és korlátozások miatt gyakorlatilag abból állt a munkánk, hogy vissza kellett mondanunk a már korábban lefoglalt utakat, és még tavaly is jóval többen döntöttek belföldi úti célok mellett, mint korábban, az idén viszont úgy látszik, megfordul ez a trend. Télen is sokan utaztak, és nem csak síelni: népszerűek voltak az egzotikus úti célok, így például Zanzibár, de januárban, februárban is rendkívüli volt az érdeklődés. Az irodánkban az előfoglalási szezonban Törökország volt a legnépszerűbb: vannak olyan török tengerparti szállodák, amelyek néhány szoba kivételével már most, március elejére teljesen megteltek. Úgy gondolom, ez nem véletlen, ár-érték arányban ugyanis még mindig ez az ország az egyik legjobb desztináció.

Új célállomások

– Sokan választják Görögországot, Ciprust, Máltát, Olaszországot vagy Spanyolországot is, de továbbra is slágernek számít Egyiptom és Tunézia. Vannak felfutóban lévő desztinációk, ilyen például Albánia, ami annak ellenére, hogy számos szolgáltatás még csak most épül ki, az olcsóbb árak miatt egyre népszerűbb – mondta Bárány Kristóf, aki szerint a turizmus újbóli fellendülése abban is megmutatkozik, hogy a légitársaságok Budapestről és Debrecenből is indítanak járatokat új célállomásokra.

– Az infláció, a nemzeti valuta gyengülése, a kerozin árának emelkedése is emelte az árakat, ezért ebben az évben szinte minden szolgáltató kénytelen volt árat ­emelni, ám most úgy látjuk, ez nem veszi el az emberek kedvét az utazástól – tette hozzá.

SZA