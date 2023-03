Hazánkban vendégeskedő külföldiek számára indított márciusban egy hónapos pálinkanépszerűsítő kampányt az Agrármarketing Centrum (AMC) a Pálinka Nemzeti Tanáccsal (PNT) karöltve. Ennek eredményeként a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér duty free üzletében a távozó vendégek hazautazás előtt nemcsak megízlelhetik, de meg is vásárolhatják a hungarikumot. Az akcióval a házigazda reptér és a kampányszervező egyaránt építheti saját jövőjét. A 15–25 milliós utasforgalmat lebonyolító légikikötők között tavaly az év legjobbjának minősített budapesti reptér nyilván idén is szeretné ezt a rangos pozíciót elérni. A pálinka népszerűsítését kezdeményezők viszont szeretnék a világjárványt és az inflációt megelőző pozíciójába visszasegíteni ezt a különleges ágazatot.

Nehéz helyzetben a főzdék

– Változatlan az utóbbi időszak tendenciája, mivel évek óta az a terv, hogy – miként az a bor ágazat esetében működik – egy államilag támogatott országos marketingakció segítse elő a kiegyensúlyozottabb fogyasztást, hogy kialakuljon egy tervezhetőbb, kiszámíthatóbb piaci kereslet – nyilatkozta a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke. Mihályi László hozzátette: a szinte minden piaci szereplőt nehéz helyzetbe hozó inflációs válság hatásai a pálinkák árában is megjelennek majd. A pálinkás üvegek jelentős része ukrán importból érkezett, a háború kitörése óta ez megszűnt. A megnövekedett keresletre a német és olasz piacok drasztikus árnövekedéssel válaszoltak, az üvegek beszerzési árai legalább 50 százalékkal nőttek. Így elkerülhetetlen volt, hogy az inflációs hatások miatt a termelők árat emeljenek. A kalkulációk alapján 40 százalékos áremelkedést kellene megvalósítani, de ilyen esetekben számos más tényezőt is figyelembe kell venni. A PNT elnöke szerint a legfontosabb az lenne, hogy ebben a remélhetőleg átmeneti időszakban se csökkenjen a pálinkák iránti kereslet.

Forrás kellene marketingre

– E termékek legnagyobb hazai értékesítői a vendéglátóhelyek, amelyekre szintén rossz idők járnak. Egy részük a megemelkedett energiaárak és az élelmiszertermékek inflációja miatt kénytelen bezárni vagy szüneteltetni a tevékenységét, ez pedig érinti a kereskedelmi pálinkafőzdéket is, hiszen komoly mennyiségben értékesítenek vagy értékesítenének panzióknak, szállodáknak, éttermeknek. A Pálinka Nemzeti Tanács szeretné elérni azt is, hogy a hazai fejlesztési források az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyhelyzetének javulását is segítsék. Ezzel kapcsolatban javaslattal fordultunk a kormányzathoz, jelezve, milyen nehezen jutunk olyan marketing forrásokhoz, mint amilyenhez a borágazat. Ám az EU tiltja az alkoholok reklámozását, nemzeti forrás megítéléséről pedig nincsenek pozitív jelzések. Most kiviszünk három hazai céget a düsseldorfi nemzetközi vásárra, mert csak néhány millióba kerül, s azt vallom, hogy ha nem csinálunk semmit az értékesítési lehetőségek tágítása érdekében, nem is lesz benne előrelépés. Ami pedig a pálinkáink reptéri promotálását illeti, vétek lenne egy apró lépésként nem kihasználnunk ezt a lehetőséget is – szögezte le Mihályi László.

Ideális helyszín a reptér

A forgalmas légikikötőnek szintén érdekében áll a nemzeti italunk kóstoltatása, hiszen a ferihegyi terminálról naponta több tízezer ember távozik és persze érkezik ide, így ideális helyszín arra, hogy az utazók megismerhessék e hungarikumot. A március végéig tartó kampány során négy hétvégén át kóstolhatják Magyarország legtüzesebb italát a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vámmentes zónáján áthaladók. A kóstoltató pultnál négyféle ízzel ismerkedhetnek az arra járók, és amennyiben kedvet kapnak hozzá, szuvenírként vagy akár saját maguknak is vehetnek néhány palackkal.

