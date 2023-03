Immár huszonnegyedik alkalommal rendezik meg a Vécsey-Vásárhelyi országos kamara néptánc-, népzenei és népdaléneklési versenyt a nyíregyházi Vécsey Károly Tagintézményben március 3-án, pénteken.

A program ezúttal népzenei vetélkedővel is kibővült, így meglehetősen sok látni- és hallanivalóval szolgál majd a közönség és a neves szakemberekből álló táncos, énekes és zenész zsűri számára is.

– A különböző korosztályú gyermek- és ifjúsági kamaracsoportok az ország különböző, távoli vidékeiről is eljönnek Nyíregyházára, hogy a meglehetősen ritka kamaraversenyek egyik legpatinásabbikán szerepelhessenek – mondta el lapunknak Demarcsek György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke.

Fővárosi bemutatkozás

– Másnap a Nyírség UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese képviseli városunkat és vármegyénket, valamint a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolát Budapesten, az Eiffel Műhelyházban az Ifjúsági Néptáncantológián. A változatos és unalmasnak egyáltalán nem nevezhető hétvége utolsó napján, március 5-én pedig a Nyírség UP Margaréta Táncegyüttese mutatkozik be ugyanitt a Gyermek Néptáncantológián – tette hozzá az Örökös Aranysarkantyús Táncos.

KM