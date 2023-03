Összeállításunkban annak jártunk utána, melyik horgásztó mikor nyitja meg kapuját a „csendes őrültek” előtt.

Ha kell, segít a halbiológus

Az elmúlt hétvégén nyitás előtti teszthorgászatot rendezett a Pazonyi Horgásztanya, s a főpróba jól sikerült, hiszen bőven akadtak horogra 10 kilogramm feletti pontyok, a csúcsot azonban a 21 kg-os tokhal és egy 21,50 kg-os ponty jelentette.

– A terveink szerint március 3-tól, péntektől leszünk hivatalosan nyitva, s aztán már a hét minden napján folyamatosan üzemelünk – tájékoztatta szerkesztőségünket ifj. Petrilla Csaba tógazda.

– Tavaly a tavat a déli végénél bővítettük, most oda építjük a 6. számú faházat, ami valószínűleg májustól áll majd a horgászok rendelkezésére.

A nyitással még kivár Bihari János, a kocsordi Iskola-tó üzemeltetője.

– Bár az elmúlt vasárnap is otthont adott egy versenynek a horgásztó, azonban a még hűvös időjárás miatt április első hétvégéjére, vagyis éppen április 1-jére tervezem a nyitást. Akkorra már melegszik a tó hőmérséklete, a környezet is rendben lesz, és a halak is megkapják a megfelelő gondozást, gondolok a gyógyszerezésre, az oxigénpótlásra. Vigyázunk a halakra, hiszen van köztük 20 kg feletti ponty is – mondta Bihari János. – Jó kapcsolatban vagyunk a fővárosi állatkert halbiológusával, s segít mindig, ha problémánk van.

Erősítik a part védelmét

A nyíregyházi Erdélyi Major Szabadidőközpont horgásztava március 15-én már kitárja kapuját, azonban azt követően a tavasz első hónapjában csak a hétvégeken (péntek, szombat, vasárnap) várhatják a horgászok a kapást a parton.

– A mindennapos horgászatra áprilistól lesz lehetőség – tudtuk meg Erdélyiné Széplaki Zita tulajdonostól. – Év közben szeretnénk majd a part védelmét erősíteni, de a munkálatok nem fogják zavarni a vendégeket.

Az Orosi-tó már a mostani hétvégén, szombaton és vasárnap 7 és 17 óra között várja a horgászokat. Ugyanígy lesz az azt követő héten is, a mindennapos nyitva tartást március 15-től tervezi Hódi László tógazda, aki arról is beszámolt, hogy a teleltetőtóból a múlt héten visszatelepítették a halállományt a 2-es számú tóba.

Ennek a két pontynak a súlya 14 kilogramm felett van

Forrás: Pazonyi Horgásztanya

MML