A szerkesztőségünkben tisztított víz áll a rendelkezésünkre, így mindenki eldöntheti, kihasználja-e ezt a lehetőséget.

Ahogyan az előző cikkünkből kiderül, a vízivás az egyik alapja az egészségünknek, fizikai és mentális síkon is. Sokszor persze beletemetkezünk a munkába, és már csak azt vesszük észre, hogy jön a szomjúságérzés, amit nem lenne szabad éreznünk. Ezen a ponton akár okoskütyük segítségét is igénybe vehetjük, hiszen vannak olyan applikációk, amelyek bizonyos időközönként figyelmeztetnek a vízivásra vagy arra, hogy álljunk fel, és nyújtózzunk ki egy kicsit.

Fókuszban a gyerekek

Érdemes a gyerekeket is kis koruktól tudatosságra nevelni. Kanalas Ottilia szerkesztő kolléganőnk nagyon odafigyel a kislányára, egy félliteres kulacsot minden reggel telitöltve tesz be az iskolatáskájába.

– Sajnos nem vagyok én sem példamutató, fél napig elvagyok víz nélkül a munkahelyen, aztán délután pótolnám be a folyadékfogyasztást, ami az egyik legnagyobb hiba a vesék egészséges működése szempontjából. A gyereknek mindig azt mondom, ha nem iszik eleget napközben, ugyanolyan energiahiányos állapotban lesz, mintha nem enne semmit. Sőt! Víz nélkül gyorsan összeomlik az emberi szervezet, ezért minden szünetben húzza meg a kulacsát. A felső tagozatra tudatossá vált ezen a téren is, ezért már nem ellenőrzöm otthon, hogy mennyit ivott aznap, a kosárlabda ­edzések után pedig nemhogy a kulacsa kong az ürességtől, de egy 1 literes ásványvizes flakon is össze van gyűrve a tornaszütyőjében, ebből látom, hogy eleget ivott. Szerencsés vagyok, mert szomjoltásra csak vizet iszik, a többféle cukros lötty az osztálytársai körében sem divat, így üdítőital csak elvétve kerül a poharába.

Folyamatos pótlás

Molnár Krisztián sportújságíró őszintén elmondta, hogy álszent lenne, ha azt mondaná, hogy csak vizet iszik, de az biztos, hogy a napi folyadékbevitele kilencven százalékát a tiszta víz teszi ki.

– Gyerekkoromban a szüleim is igyekeztek jó példát mutatni, és valószínűleg a sportmúltam is a rendszeres vízfogyasztásra nevelt. Ez csillapítja a legjobban a szomjamat, éber maradok tőle, de az sem utolsó szempont, hogy a szűrt víz jóval olcsóbb és környezettudatosabb, mintha cukros vagy ízesített üdítőn élnék.

Életmentő is lehet

Pusztai Sándor fotóriporter folyamatosan úton van vármegyénkben, így mindig van az autójában 4-5 palack víz. – Mivel sokfelé járok, gyakran felkeresem a településeken azokat a kutakat, amelyek jó minőségű vizet adnak, és feltöltöm a palackokat. A víz nemcsak akkor jön jól, ha szomjas vagyok, hiszen egy darabig csillapítja az éhséget, eltelíti a gyomrot.

– Forró nyári napokon akár az arcomat is le tudom mosni, de jártam már úgy, hogy az autópályán balesethez kellett mennem fotózni, és sokáig kellett egyhelyben várakozni a műszaki mentés miatt. Ajánlott, hogy az autóban is mindig legyen víz, hiszen akár életmentő is lehet.

LN