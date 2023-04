A program neve Muzsikál az erdő, s ez a cím elárulja, hogy egyaránt lesz zene és természetjárás is.

A vendégek 10 és 12 óra között a Dégenfeld Kastélymúzeummal ismerkedhetnek meg, ahol külön gyermekprogramok is várják a fiatalokat. Rendeznek erdei élménysátát is 10.30 órától.

A megnyitó gondolatok az erdei teátrumban 14 órakor hangzanak el, köszöntőt mond Hidas Tibor, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere és Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke. Ezt követően számos zenei csemege ígér felejthetetlen élmény, hiszen az erdő fái között zongorán játszik Pucsok Tünde zongora szakos egyetemi hallgató, énekel a Cantemus gyermekkórus Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével, fellép Boros Misi Junior Príma-díjas zongoraművész, Pál István Szalonna és bandája.