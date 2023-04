A Duna Agapé című vallási műsorának legutóbbi adásában a keresztény etika és a környezetvédelem összefüggéseire mutattak rá a meghívott szakértők.

A szekuralizáció mellett az ökológiai átalakulás és a klímaváltozás is visszatérő témája Ferenc pápának, aki a Laudato si' című enciklikájában széles körű környezetvédelmi üzenetet fogalmazott meg. Az egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az embereknek az élet minden területén tiszteletben kell tartaniuk a teremtett világot. Az egyházfő példával jár elől, hiszen az elmúlt években több környezettudatos intézkedést is bevezetett hivatalában: a Vatikánban környezetvédelmi menedzsmentrendszert alkalmaznak, és a Szent Péter tér világítását is környezetbarát LED-lámpákra cserélték.

A Duna vallási kerekasztal-beszélgetése, az Agapé szerdai adásának szakértői – az április 22-i Föld napja apropóján – az egyház és a társadalom környezetvédelemben betöltött szerepét vitatták meg. Navratil Andrea népdalénekes, ökológus, Szűcs Boglárka környezeti nevelő, kutató, Sipos József növényorvos, agrármérnök és Nobilis Márió katolikus pap mind egyetértettek abban, hogy az egyházfő szándékosan emeli ki szolgálatában a klímavédelmet, hiszen cselekvés szempontjából már a 24. órában van az emberiség.

„Leginkább az emberléptékű kisközösségek tudnak hatni nagyobb folyamatokra. Ha egy falu összefog, és más logika szerint vásárol, az már hat a helyi kereskedelemre, mérhetővé válik, hogy megváltoztak az igények. A gazdaság hat a politikára is, így eljutunk odáig, hogy az összekapaszkodó kisközösségek nemzeti szintű döntéseket tudnak befolyásolni” – hangsúlyozta Nobilis Márió atya. A megoldást a szakértők is ebben látják: Szűcs Boglárka arról számolt be, hogy az önszerveződő ökokörök olyan kritikus tömeget képviselnek, amelyek már képesek mozgatni a társadalmi normarendszert. Sipos József mezőgazdasági szakértő a fogyasztás lecsendesítését, a természettel való harmonikus együttélés fontosságát hangsúlyozta fenntarthatósági tényezőként. Navratil Andrea azt javasolta a nézőknek, hogy merjenek gyermeki lelkesedéssel hinni abban, hogy még visszafordíthatók azok a károk, amelyeket a globalizációs folyamatok okoztak a természetben, és cselekedjenek. Az Agapé idézett adása újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a műsor korábbi epizódjai is, továbbá a Bizony, Isten YouTube-csatornán is megtalálható.

Kiemelt figyelemmel tudósít a közmédia Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásáról és az ahhoz kapcsolódó eseményekről. A lelkipásztori látogatást egyenes adásban közvetítik a közszolgálati csatornák, valamint dokumentumfilmekkel és egész napos műsorfolyammal is várják a nézőket. A katolikus egyházfő április 28-án érkezik Magyarországra. A legjelentősebb esemény az a szentmise lesz, amelyet az Országház előtt, a Kossuth téren tart április 30-án, vasárnap délelőtt. A pápalátogatásról készülő valamennyi műsor felkerül a közmédia online felületeire is.