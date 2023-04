A kereszténység legnagyobb ünnepének szakrális vonatkozásaival és a húsvéthoz köthető népszokásokkal, gasztronómiai hagyományokkal is megismerkedhetnek az M5 kulturális csatorna nézői hétfőn. A 10 órakor kezdődő ünnepi műsorban többek között Hollókőről, Kecskemétről és Szentendréről is helyszíni riportok láthatók, míg a stúdióban a Gryllus-testvérek zenélnek.

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. A húsvéthétfői népszokásokban azonban már megjelennek a profán emberi örömök, a fiatalság ünneplése, a locsolás szokása és a festett tojás ajándékozása. Az ünnep szakrális és profán oldalát is bemutatja az M5 Harmadnapra feltámadott című húsvéthétfői ünnepi műsora.

A nézőket 10 órától várják a képernyők elé stúdióműsorral és élő körkapcsolással, amelynek fő helyszíne Hollókő. A hagyományos locsolkodás bemutatása után megtudhatják, milyen a hollókői perec és kalács, de népviselet-és táncbemutatót is láthatnak. A húsvét szimbolikájának iparművészeti megjelenéséről a kecskeméti helyszínen tudhatnak meg érdekességeket, ahol Zsigóné Kati iparművész tart bemutatót a tojásfestésről. Szentendre gazdag kulturális programkínálatát is bemutatják az M5 hétfői műsorában, amelyben a húsvét szakrális vonatkozásai is hangsúlyos szerepet kapnak, többek között megismerhetik Tihanyban az apátság hagyományait. A stúdióban a Gryllus-testvérek zenélnek, míg elkészül az ünnepi asztal, bemutatva a húsvéti konyhaművészet itthoni és külhoni hagyományait. Érdemes lesz a csatorna Facebook-oldalát is követni ezen a napon, hiszen élő bejelentkezésekkel és a helyszínekről színes képi tartalommal is várják látogatóikat.

A csatorna további húsvéthoz kapcsolódó tematikus adásokkal is készül nézőinek. Az április 8-án a 17:40-kor kezdődő Kontúr című portréműsoruk vendége a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, Cseri Miklós etnográfus lesz. A vasárnap 17:45-től látható Multiverzum is ünnepi tematikával várja nézőket: láthatják az 1722-ben húsvét vasárnapján felfedezett, rejtélyekkel teli Húsvét-szigetet, megismerkedhetnek Koszpek József Guiness-rekorder tojáspatkolóval, és megtudhatják, miként készül a tojásdíszítések csúcsának számító Fabergé-tojás.