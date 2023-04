Ezt a célt szolgálja az a fiataloknak szóló horgászverseny, amelyet április 30-án a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztónál rendez meg a Pecamánia Roadshow. Tavaly először hirdették meg ezt a megmérettetést a 6–14 éves fiataloknak, s nagy sikert aratott a gyermekek körében. A horgászok jól tudják azt is, hogy a feleségek, a menyasszonyok úgy értik meg igazán a férfiak horgászszenvedélyét, ha a gyengébbik nem tagjai is belekóstolnak ebbe a hobbiba. Ezért rendez a nők számára is horgászversenyt egy nappal később, május 1-jén a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztónál a Pecamánia Road­show. Jelentkezni, illetve további információkat kérni mindkét versennyel kapcsolatban a 06-20/619-3134-es telefonszámon lehet.

KM