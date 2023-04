A kiállítás „ötletgazdái” és kivitelezői a humán munkaközösség tagjai, Kunsági Tímea és Tóthné Ujteleki Ilona voltak.

A költő élete és munkássága mellett a korszak politikai életét, művészetét és a hétköznapok világát is felölelte a kiállítás. A tablókon összegyűjtött hatalmas képanyag és a kiállított tárgyak megidézték a 19. századi emberek életmódját: a divatot, a konyhai eszközöket, a terített asztalt, bútorokat, gyermekjátékokat stb. Juhász Ernő, a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese ezer darab húsz milliméteres, kézzel festett makettje segítségével mutatta be az 1848/49-es forradalom és szabadságharc magyar huszárjait és az ellenséges osztrák és orosz haderőket. A látogatók kezükbe foghattak egy korabeli kardot és ostort, valamint megszemlélhették a korszakban használt eredeti ezüst húszkrajcárosokat és egytallérosokat is. Az óraközi szünetekben a kort idéző zene szólt.

A rendezvényre a Nyíregyházi SZC iskoláiból is érkeztek látogatók. A nagyszámú közönség körében szép sikert aratott a kiállítás.

Kállai Lívia, igazgatóhelyettes, Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium