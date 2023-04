Az M2 Petőfi TV FRISS című napi műsora öt új szórakoztató rovattal bővült. Hétfőnként az ismeretterjesztő, humoros Gyakori kérdések, keddenként a Csapó filmes rovat, szerdán az országjáró Koordinátám, csütörtökönként a hivatásválasztó Szerepcsere, pénteken a kihívásokkal teli Bevállalod? című rovat mutatja meg a magyar popkultúra ismert szereplőinek új oldalát.

Megújult az M2 Petőfi TV napi, élő magazinműsora, a FRISS. A kulturális aktualitásokról beszámoló hír- és riportműsort április közepétől már rendszeresen jelentkező tematikus rovatok is színesítik a hét minden napján.

A hétfőnként adásba kerülő Gyakori kérdések rovatban ismert művészek, influenszerek és szakértők válaszolják meg az internet sokak által látogatott közösségi fórumán feltett érdekes vagy épp humoros kérdéseket. Elsők között volt a rovat vendége Derecskei Zsolt a The Bits magyar Beatles-emlékzenekar alapítótagja, aki eloszlatta azokat a városi legendákat, amelyek tévesen élnek a köztudatban a legendás együttes tagjairól. A folytatásban a csatorna névadójáról, Petőfi Sándorról is kiderülhet néhány titok.

A Csapó című filmrovat aktualitásokat, izgalmas és kevésbé ismert filmes szakmákat, feltörekvő fiatal filmeseket mutat be keddenként a FRISS adásában, de felhívja a figyelmet az évfordulót ünneplő nagy filmklasszikusokra is. A rovat kiváló lehetőséget kínál a filmművészet rajongóinak arra, hogy közelebbről megismerjék a szakma kulisszái mögött zajló izgalmas eseményeket. Az első epizódban a Dunán és az M5 kulturális csatornán látható Cella – Letöltendő élet című bűnügyi sorozat kulisszái mögé tekinthettek be a nézők az alkotókkal.

A szerdán jelentkező Koordinátám rovatban hírességek mutatják meg kedvenc magyarországi helyeiket. Ez lehet tájegység vagy település, egy természeti kincs, közösségi tér vagy akár egy pad is, de valamilyen személyes történet mindig kötődik hozzá. A rovat célja, hogy megmutassa a sztárok helykötődését azokon a személyes emlékeken keresztül, amelyeket a helyszínek felidéznek bennük. Az elsők között Heatlie Dávid énekes gyerekkorának központi helyszínén, Szentendrén kalauzolta az M2 Petőfi TV riporterét.

Csütörtökönként kalandra hívja a popkultúra ismert arcait a Szerepcsere című rovat. A művészek az epizódokban kipróbálhatják magukat egy hivatásuktól teljesen eltérő szerepben. Így került az énekesnő, Paulina kezébe mikrofon helyett hajvágóolló.

A hét igazi adrenalin-fröccsel zárul: a pénteki Bevállalod? rovat azokat a bátor hírességeket keresi, akik hajlandóak szembeszállni a legnagyobb félelmeikkel. Az első részben Nagy Bogit állítja kihívás elé az M2 Petőfi TV riportere. Az első részből kiderül, mennyire bírja a fiatal énekes a sebességet.

