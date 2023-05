– Magyar innováció hódítja meg az utazási iparág világát – így fogalmazott az egyik legismertebb turisztikai és technológiai szakportál, az amerikai skift.com arról az egyedülálló fejlesztésről, ami nemcsak, hogy magyar, de nyíregyházi! A szállásokat és programokat kínáló Balatoni Szállások és Kalandok portált alapító Márkus Péter lapunknak azt mondta, ő lepődött meg a legjobban, amikor a napokban felhívta a lap újságírója, és gratulált neki a világszinten is újításnak számító fejlesztéshez.

– Nem gondoltam, hogy mi vagyunk az elsők, akik AI chatbotot alkalmazunk ahhoz, hogy a szálláskínálat és -kereslet a legrövidebb időn belül találkozzon, de természetesen ez hatalmas lökést adhat nekünk – mondta. Az amerikai portál, ami az utazási és turisztikai iparág szakértőinek s vezetőinek fontos forrása, egyedülálló innovációként említi a mesterséges intelligencia alkalmazását, ami felhasználók ezrei, tízezrei számára könnyíti majd meg a nyaralásszervezést, miközben Péterék eredetileg nem ebben gondolkodtak.

Egyre okosabb lesz

– Korábban volt két apartmanunk a Balaton partján, így tudjuk, hogy mekkora energiákat kell beleölni abba, hogy folyamatosan legyenek bérlőink. Jól ismerjük az igényeket, a problémákat, és azt is tudtuk, hogy szinte valamennyi apartmantulajdonos ugyanezekkel a gondokkal küszködik. Készítettünk egy Facebook-oldalt, aminek úgy lett rövid idő alatt 13 ezer követője, hogy nem igazán foglalkoztunk vele, de ez arra jó volt, hogy kiderült: hatalmas az igény egy olcsó balatoni szállásokat kínáló oldalra. Az volt a célunk, hogy elkészüljön egy olyan portál, amelyen a legegyszerűbben kínálhatók és kereshetők szállások. Mind a két oldalt szerettük volna kiszolgálni, és akkor jött az ötlet: mi lenne, ha ehhez a mesterséges intelligenciát is igénybe vennénk?

– A feleségem, Simon Bernadett és Harsányi Zoltán segítségével elkészült az oldal, amelynek van egy „asszisztense”, Anna, ami minden egyes kiadott vagy lefoglalt szállással okosabb lesz. Azt szoktuk mondani, minél többször esik el, annál többször áll fel: ahogy gyűlnek az adatok, egyre pontosabb válaszokat ad, hiszen valamennyi információ beépül az „agyába”.

Speciális igények

– Korábban százával kaptuk a telefonokat és az e-maileket a foglalásokkal kapcsolatban, ma már csak azért hívnak bennünket, hogy megköszönjék a segítséget. A chatbot segítségével a turisták pillanatok alatt megtervezhetik az utazásukat, lefoglalhatják a szállásukat a Balaton környékén, Annán pedig a speciális igények sem fognak ki. Ha valaki például két gyerekkel és egy kutyával szeretne a Balatonnál nyaralni úgy, hogy mondjuk az egyik szülő gluténmentesen étkezik, 24 másodperc alatt megkapják az aktuális ajánlatokat. Aki ezt egyénileg próbálja megoldani, több órát is eltölthet a kereséssel, és az sem biztos, hogy sikerrel jár. Sok amerikai, finn és francia turista használja az oldalunkat, ami száz nyelven segíti az érdeklődőket. A platform egyedi megközelítése egyszerűbbé teszi az utazástervezést, és abban is segít, hogy az utazni vágyók költséghatékonyan használják ki a lehetőségeket. És ami szerintem sokak számára jó hír: ez a fajta asszisztencia más területekre, akár az üzleti folyamatok automatizálására is alkalmazható, azaz nem csak a turizmusban használható – mondta Márkus Péter, aki szerint ezzel a lehetőséggel bárki élhetett volna, az, hogy éppen neki jutott eszébe, talán csak a véletlen műve.

„Csak” egy jó ötlet kellett

– Mindent szívvel, lélekkel csinálok, és az egyszerűség híve vagyok: ezek vezérelnek, amikor a hozzánk fordulóknak marketingötleteket adunk. Az amerikai újság megkeresése azt jelzi, jó úton járunk, sőt azóta egy nemzetközi turisztikai cég is megkeresett bennünket: arra voltak kíváncsiak, milyen ötletekkel tudnánk segíteni a munkájukat – mondta Márkus Péter, aki szerint a portál sikere a legjobb példa arra, hogy a digitális világ előnyeit kihasználva Nyíregyházán élve is bárhová el lehet jutni. Ehhez nem kell más, „csak” egy jó ötlet és – esetükben – három ember, aki ugyanazt a célt szeretné elérni.

SZA