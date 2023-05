A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az idén nyáron is megrendezi Junior Bot Robotika táborát. A táborba 10-14 éves gyerekek jelentkezését várják, akik a foglalkozásokon megismerkednek a robotika alapjaival, fejleszthetik programozással kapcsolatos tudásukat. Emellett lesz idő játékra, kikapcsolódásra is. A tábor végén a maguk készítette robotot is hazavihetik a résztvevők. Az első turnus június 19-én indul – tette közzé a szakképzési centrum.

KM