Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat ünnepeljük. Egy csokor virág, egy doboz édesség és sok-sok ölelés – a legtöbben így köszönik meg azt a sok szeretetet, törődést, amit a család legfontosabb női tagjaitól kaptak. A művészek azonban nem hétköznapi emberek, tehetségükkel újra és újra lenyűgözhetik az édesanyjukat – így tett Paulina is, aki varázslatos dallal csalt könnyeket az anyukája szemébe.

Szerencsésnek tartja magát

– A zongora mögött ültem, és egyszer csak kigördült belőlem a refrén első fele: „valamit el kell mondjak, kikívánkozik”. Ebben a pillanatban még nem tudtam, hogy pontosan mi is az, ami épp kikívánkozik… Dúdolgattam egész nap, visszaültem a zongorához, és csukott szemmel elkezdtem újrajátszani a két sort, aztán hirtelen minden összeállt. Magától jött, hogy „anya, ugye érzed a lelkedben, te vagy az oka, hogy ilyen lettem”. Ahogy írtam tovább a dalt, már folytak a könnyeim, annyi mindent szerettem volna egyszerre anyukámnak elénekelni – árulta el az énekesnő.

– Cikáztak a fejemben az emlékek, eluralkodott rajtam a hála, a boldogság és a nosztalgia. Csodálatos volt a gyerekkorom, elképesztően különleges a kapcsolatom anyukámmal, és ez mindig is így volt. Könnyű volt szavakba önteni, hogy mit érzek, mit köszönök neki. Szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen édesanyám van, remélem, ezzel a dallal átadhatom, mit jelent ő nekem. Sokaknak megadatott ez a fajta egyedi anya-gyerek kapcsolat, ezért is úgy szerettem volna megírni a dalt, hogy minden anyuka és gyermek átérezhesse a mondanivalóját, kicsit magáénak tudhassa a dalt. Az Anya Paulinának is utazás… az eleje a gyerekkoráról szól, amikor édesanyja járni és beszélni tanította, a második rész már azt a kamaszidőszakot idézi, amikor az ember hibázik, eltávolodik a szülőtől, de közben tudja, hogy számíthat rá – olvasható a Gold Record közleményében.

– Az utolsó rész a csattanó, amikor is a felnőttkorban a gyermek átértékeli a kapcsolatát a szülővel, visszatalál hozzá, és már nem lázad, sokkal inkább hasonlítani akar rá, olyan jó anya akar lenni, mint amilyen a sajátja – fogalmazott az énekes-dalszerző. Az Anya klipje kedden debütált a YouTube-on, s azóta közel harmincezer megtekintésnél jár. A Perlik Róbert rendezte klipet a Blahateremben vették fel.

Sokakat meghatott a dal

A hozzászólásokból egyértelműen érezhető, hogy Paulina új szerzeménye betalált a hallgatóknál. Valószínűleg új rajongókat is szerez majd az Anyával. „Gyönyörű, megható dal, aranyos nagyon a klip is, megkönnyeztem” – írta az egyik kommentelő. „Nekem nem él már anyukám. Ez a dal annyira megfogott, hogy elbőgtem magam, mint egy kisgyermek, pedig már 49 vagyok” – osztotta meg egy másik hozzászóló.

KM