A rendezvény folyamán a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület működését támogathatják a versenyekre nevezők és a látogatók.

A rendezvény célja egy kötetlen, baráti hangulatú, sok nevetéssel tarkított, kutyás közösséget kovácsoló nap szervezése.

Az egyéni- és csapatversenyek mellett interaktív terápiás segítőkutya bemutatóval készülnek, valamint programjaik között szerepel a kutya szépségverseny is. Egész napos programjuk alatt megismerkedhetnek a látogatók a kutya fizioterápia lehetőségeivel, ki lehet próbálni a kutyák szaglását különféle intelligencia játékok segítségével. Természetesen gondolnak a legkisebbekre is, nekik gyereksarokkal kedveskednek, míg a felnőttek frissítő masszázson vehetnek részt. Kialakításra kerül egy fotósarok is, ahol profi fotós fog arról gondoskodni, hogy maradandó élmény legyen a részvétel.

A nevezők dönthetnek melyik versenyszámban szeretnének indulni. Az engedelmes feladatok után garantáltan a nevetésé lesz a főszerep, hiszen lesz mókás akadálypálya, vizes kihívás, trükkverseny, behívás élelem- és játékfolyosón, teke borító-és játék gyűjtő verseny.

Baráti társaságok, kutyaiskolák pedig csapatban is kipróbálhatják magukat.

A nyereményekről, tombola felajánlásokról a rendezvényt támogató több mint 40 cég gondoskodik!

A részletes programleírás és a nevezéssel kapcsolatos információk a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület honlapján (www.fokuszegyesulet.eu) és az esemény facebook oldalán is megtalálhatóak."

Simon Emese

Elnök

Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület