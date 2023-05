Hogy milyen az, amikor egy kommunikáció szakos bölcsész és művelődésszervező meglátja a „teremtett világ apró, szabad szemmel alig, vagy nehezen megfigyelhető és látható csodáit”? S nemcsak meglátja, hanem meg is mutatja, leereszkedik a virágok perspektívájába és örökíti meg a sokszínű, változatos és – valószínűleg – illatos makrovilágot? A kérdésekre a választ a Beregi Múzeumban találjuk, sőt be is barangolhatjuk Balkánszky Viktor első, önálló fotókiállításán.

Szöveg és fotók: Szász Csaba, Beregi Múzeum