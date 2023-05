Az őskorban és a középkorban elődeink íjjal vadásztak, aztán a lőfegyverek kiszorították ezt az ősi vadászati eszközt. Az utóbbi években, évtizedekben azonban egyre népszerűbb lett az íjas vadászat.

Vajon mi minden szól az íj mellett? – tette fel újságíró kollégánk, M. Magyar László a kérdést Fazekas Gergelynek, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete titkárának. Nem véletlenül volt a stúdió meghívott vendége a szakember, ugyanis Fazekas Gergely is szívesebben vesz immár a kezébe íjat, mint lőfegyvert.

A beszélgetés során kiderül az is, hogy a vadászoknak az íjra külön vizsgát kell tenniük, de azt is csak akkor, ha már rendelkeznek vadászengedéllyel.

A szakember elmondta azt is, milyen egy jó íjász, milyen egy jó íj, s mire kell ügyelni az íj vásárlásakor.

Tudják vajon hallgatóink, hogy mit csinál egy balkezes vadász, ha íjat szeretne vásárolni? Roppant egyszerű a válasz: az üzletben az eladótól balkezes íjat kér, ugyanis a gyárak ilyet is készítenek.

A beszélgetés során felvetődött az is, hogyan készül fel az ember egy íjas vadászatra. Milyen ruhát használ, hogyan álcázza magát, hogyan festi ki az arcát, hiszen a cél az, hogy minél közelebb kerüljön a vadhoz.

A podcast végén szóba kerül az az eset is, ami nagy felháborodást keltett néhány éve a Sóstói-erdőben. A kirándulók és sétálók közelében lőfegyverrel ejtettek el egy őzet. Az emberek megrémültek, megijedtek a dörrenéstől. Azóta az erdő egyik részében íjászok bevonásával gondoskodnak a vadgazdálkodásról. Ennek az íjas csapatnak Fazekas Gergely is a tagja, a tapasztalatairól faggatta M. Magyar László újságíró.