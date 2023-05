Az alapítás óta a kórus művészeti vezetője Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, akivel az elmúlt negyed évszázad eseményeiről, illetve a jubileumi koncertsorozatról beszélgetett M. Magyar László újságíró. A karnagy a kérésére felidézte a kórus megalakulásának körülményeit is. Tulajdonképpen egy hiányt pótolt a vegyes kar, hiszen Nyíregyházán akkoriban nagyon sok olyan anyuka és apuka élt, akik egykoron a Kodály Zoltán Általános Iskolában ismerkedtek meg a kóruséneklés szépségével Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagynak, ének-zene pedagógusnak köszönhetően, de felnőttként nem volt lehetőségük a kóruséneklés folytatására. Ez az álmuk azonban 1998-ban valóra vált.

Munkatársunk rákérdezett arra is, vajon mennyire volt nehéz egy felnőtt kórus vezetőjének lenni, hiszen a Zeneakadémiáról kikerülve pályakezdő szakemberként lett az énekkar művészeti vezetője Szabó Soma. Az együttesben voltak a karnagytól jóval idősebb kórustagok is, s voltak olyanok is, akikkel még együtt tanult az általános iskolában.

Már az első jubileumi hangverseny is különleges esemény lesz: a vállaji római katolikus templomban május 20-án 21 órától szerepel az énekkar. Hogy miért pont ezt a templomot választotta az énekkar Rachmanyinov Vesperás (Virrasztás) című szerzeménye bemutatására, kiderül a beszélgetésből, mint ahogy az is, milyen koncertekkel szeretnék még emlékezetesebbé tenni a huszonötödik születésnapot.

M. Magyar László kollégánkat nem csak a múlt, hanem a jövő is érdekelte: rákérdezett arra is, vajon vannak-e már tervek, elképzelések az elkövetkező huszonöt évre. A válasz kiderül a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online közös podcastjéből, a beszélgetés teljes terjedelmében a szon.hu portálon hallgatható.