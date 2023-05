Egy-egy ilyen trófeamustra nagyon jó lehetőség a szakmai tapasztalatok megvitatására, az időszerű kérdések megbeszélésére, és persze jó alkalom arra is, hogy a vadászok és a civil érdeklődők megcsodálhassák az április közepétől vármegyénkben elejtett őzbakok agancsait. Mint lapunkban is többször foglalkoztunk vele, az őzbakok vadászati szezonja április 15-én kezdődik, és szeptember 30-ig tart. Sok hazai és külföldi vadász az első hetekben szereti terítékre hozni a vadat, amikor még nem nagyon magas a fű, vadásznyelven szólva még nincs nagy takarás. Az idén a trófeamustrát május 20-án 10 órakor nyitják meg a székháznál. A hagyományokhoz híven a vármegye őzbakgazdálkodással foglalkozó vadásztársaságai bemutatják az idei trófeákat, amik egyben tükröt is mutatnak a szakemberek munkájáról.