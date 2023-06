Ezt jelzi, hogy szinte egymásnak adják a képzeletbeli kilincset a horgászversenyek szervezői. Már tavasszal is rendeztek harcsafogó versenyt, illetve volt olyan megmérettetés is, amelyen a termetesebb pontyok és amurok számítottak be az eredménybe.

Az elmúlt hétvégén a honvédség kötelékéhez tartozó horgászok vallatták a tó vizét, s mint fényképünk is bizonyítja, a horgászbotot is jól kezelik a fegyveres testülethez tartozó személyek. Az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár rendezésében várták a kétfős csapatok a halak kapását június 9. és 11. között. Ezen a hétvégén sem marad verseny nélkül a tó, június 16-tól 18-ig a Mol rendezi meg ott a versenyét.