Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, aszfaltrajzolás várta a gyerekeket. A nap fénypontja és legnagyobb ajándéka a gyerekeknek a HAPPY KIDS Légvár által biztosított ugrálóvár. Gyerekek és szülők is nagyon örültek az ugrálóvárnak. Ezen a napon mindenki nagyon jól érezte magát és kellemesen el is fáradt. Az időjárás is kedvezően alakult, nagyon szép napos idő volt.

Buza Andrea gyerekház vezető